Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας

Στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων θα βρεθεί σήμερα και αύριο η Αθήνα καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας παρουσία των Αμερικανών υπουργών Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πρόκειται για ένα διήμερο ενεργειακής διπλωματίας, όπου μεταξύ άλλων είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν οι πρώτες συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών για την μεταφορά LNG ενώ θα συζητηθούν ενδελεχώς οι πολιτικές για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Ευρώπης.

Την συνάντηση διοργανώνουν στις 6 και 7 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum με συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων από τις χώρες της περιοχής και την δεύτερη η υπουργική συνάντηση η οποία θα εστιάσει «στο ρόλο του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, καθώς και τις στρατηγικές για αναβάθμιση των δικτύων και της ασφάλειας εφοδιασμού».

Σημειώνεται ότι στην P-TEC συμμετέχουν 24 ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ την πρωτοβουλία συντονίζει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην ΕΡΤ News «η χώρα μας διαθέτει προνομιακή γεωγραφική θέση μεταξύ τριών ηπείρων, Ασίας- Ευρώπης-Αφρικής, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές που έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα και μία κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις, με ενεργειακό ρεαλισμό που επιτρέπει να μιλούμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ».

Υδρογονάνθρακες

Υπενθύμισε, δε, ότι στην περίπτωση της Chevron – Helleniq Energy οι διαδικασίες έτρεξαν πολύ γρήγορα, γεγονός πολύ σημαντικό γιατί «οι προερχόμενοι έξω από την Ευρώπη έχουν έναν μεγάλο φόβο, ότι το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης είναι πολύ αργό και αποτρέπει τις επενδύσεις. Στην περίπτωση της Chevron αποδείξαμε ότι και το δημόσιο συμφέρον προστατεύουμε και τις διαδικασίες τρέχουμε. Ο τομέας υδρογονανθράκων είναι πολύ σημαντικός. Θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για τις γεωτρήσεις. Είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς, καθώς οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν κάθε πολίτη, και την ανταγωνιστικότητά μας», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Ως προς το καλώδιο σύνδεσης με την Αίγυπτο, το χαρακτήρισε «έργο οραματικό» που καθίσταται απαραίτητο, γι’ αυτό και η ΕΕ το έχει αναγάγει στα εμβληματικά της έργα. Για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε: «Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια μεταβιβάστηκαν οι άδειες στον ΑΔΜΗΕ, οι δύο ρυθμιστικές αρχές ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ έχουν γραμμή επικοινωνίας, επιλύουμε βήμα-βήμα τις τεχνικές και οικονομικές εκκρεμότητες και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει, στο βαθμό που και οι δύο πλευρές το θέλουν και θα προσπαθήσουν να τις επιλύσουν». Ως «εξίσου καθοριστικής σημασίας» περιέγραψε την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, «που χρειάζεται άφθονη και φθηνή ενέργεια».