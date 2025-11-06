Ελλάδα – Ισραήλ: Αεροπορική συμμαχία στους αιθέρες της Μεσογείου – Εκνευρισμός της Τουρκίας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η παρουσία ενός ισραηλινού αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και η συνεργασία του με ελληνικά F-16 έφερε στο προσκήνιο τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η παρουσία του ισραηλινού ιπτάμενου τάνκερ ήρθε ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ πνέουν τα μένεα εναντίον της ελληνο-ισραηλινής συμμαχίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μια κοινή άσκηση μεταξύ της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πάνω από τους ελληνικούς ουρανούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δύο αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικό ανεφοδιασμό δεκάδων ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. Η άσκηση αυτή εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει τακτικά ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού με την Ελλάδα αρκετές φορές τον χρόνο. Η άσκηση προσομοίωνε επιχειρησιακή πτήση και ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις. Κατά τη διάρκεια αρκετών ωρών, τα μαχητικά αεροσκάφη ενώθηκαν με τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ανεφοδιάστηκαν με καύσιμα από τα αεροσκάφη για να συνεχίσουν τις αποστολές τους.

Η κύρια αποστολή της ισραηλινής Μοίρας 120 («Γίγαντες της Ερήμου»), η οποία συμμετέχει στην άσκηση, είναι ο ανεφοδιασμός με καύσιμα για πτήσεις μεγάλης εμβέλειας – επιτρέποντας στα μαχητικά αεροσκάφη να χρησιμεύσουν ως «μακρύ χέρι» για το Κράτος του Ισραήλ. Η μοίρα επιχειρεί κυρίως με αεροσκάφη Βoeing 707 Ram/Saknai/Barbur.

Τουρκικό παραλήρημα

Εν τω μεταξύ, τα τουρκικά ΜΜΕ επιδίδονται σε ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα εναντίον της συμμαχίας Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, προβάλλοντας μάλιστα σενάρια, που φέρουν την «γαλάζια συμμαχία» μία ανάσα πριν αποφασίσει να επιτεθεί εναντίον της Τουρκίας.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της φυλοκυβερνητικής Milliyet, όπου ο ίδιος ο διευθυντής της εφημερίδας, Özay Şendir, σε άρθρο του αναφέρει ότι η πολιτική του Ισραήλ για την Κύπρο έχει τρία σκέλη. Το πρώτο είναι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και η μεταφορά τους στην Ευρώπη μέσω της Κύπρου. Το δεύτερο είναι να έχει λόγο σε ένα εξαιρετικά στρατηγικό σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το τρίτο είναι να εγκατασταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, αγοράζοντας γη, ώστε να έχει μια εφεδρική χώρα.

Όπως επισημαίνει, το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτό το σχέδιο είναι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να τορπιλίσει τις σχέσεις με την Τουρκία, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «Αν μπορούσαν να το διαβάσουν, ο Έλληνας Π/Θ Μητσοτάκης θα είχε πραγματοποιήσει προ πολλού την επίσκεψη του στην Τουρκία το 2025, την οποία αναβάλλει συνεχώς».