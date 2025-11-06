Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones – Ζημιές σε κατοικίες

Ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή Βολγκογκράντ, στη νότια Ρωσία. Την είδηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ο περιφερειάρχης Αντρέι Μποτσαρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις χτύπησαν ένα 24όροφο κτήριο κατοικιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Όπως ανέφερε μέσω Telegram, «οι μπαλκόνια καταστράφηκαν και τα παράθυρα των κοντινών σπιτιών θρυμματίστηκαν».

Ο περιφερειάρχης πρόσθεσε πως «ένας 48χρονος πολίτης σκοτώθηκε από θραύσματα της επίθεσης», ενώ τα συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή του δήμου Κρασνοαρμέισκι, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πηγή: AFP