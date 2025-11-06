Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones – Ζημιές σε κατοικίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones – Ζημιές σε κατοικίες

Ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή Βολγκογκράντ, στη νότια Ρωσία. Την είδηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ο περιφερειάρχης Αντρέι Μποτσαρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις χτύπησαν ένα 24όροφο κτήριο κατοικιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Όπως ανέφερε μέσω Telegram, «οι μπαλκόνια καταστράφηκαν και τα παράθυρα των κοντινών σπιτιών θρυμματίστηκαν».

Ο περιφερειάρχης πρόσθεσε πως «ένας 48χρονος πολίτης σκοτώθηκε από θραύσματα της επίθεσης», ενώ τα συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή του δήμου Κρασνοαρμέισκι, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν καταχρηστικές πρακτικές από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων – Τι ζητούν από Πιερρακάκη και Στουρ...

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
04:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε τις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους τουλάχιστον 140 ν...
03:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Νεκρός Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκε...
02:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Το «shutdown» προκαλεί… περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια – «Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας»

Περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια προκαλεί το «shutdown» στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας τ...
02:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Στήριξη στο ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

Για το αμερικανικό ψήφισμα για τη Γάζα ενημέρωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς