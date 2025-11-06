e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Προτελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, έως και τις 7 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e- ΕΦΚΑ:

  • έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες κοινές λοιμώξεις πενταπλασιάζουν τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό λίγο καιρό μετά – Τι έδειξε μελέτη

Σάλτσα ντομάτας: Ιταλίδες μαγείρισσες αποκαλύπτουν το μυστικό τους για τέλεια γεύση

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργα...

Η Κίνα παρατείνει για 1 χρόνο την αναστολή μέρους των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα

Το Google Chrome φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αυτόματη συμπλήρωση εδώ και χρόνια

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:29 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας

Στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων θα βρεθεί σήμερα και αύριο η Αθήνα καθώς φιλοξενεί τη ...
14:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Στα ύψη οι τιμές των γλυκών – «Μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον τα 4 ευρώ»

Για τις τιμές των γλυκισμάτων ενόψει των Xριστουγέννων μίλησε ο πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος...
08:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να βγει η νέα οριστική Ρυθμιστική Απόφαση για τη λιανική αγορά ρεύμ...
07:28 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά: Διπλό «χτύπημα» σε αγρότες και κτηνοτρόφους

MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς