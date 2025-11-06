Κολομβία: Συνελήφθησαν εννέα στρατιωτικοί για τον βασανισμό και τον θάνατο αγρότη

Κολομβία: Συνελήφθησαν εννέα στρατιωτικοί για τον βασανισμό και τον θάνατο αγρότη

Εννέα στρατιωτικοί συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο έρευνας για τον βασανισμό και τον θάνατο ενός ατόμου σε στρατιωτική βάση στη βορειοδυτική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Υπό κράτηση τέθηκαν υπολοχαγός, λοχίας και επτά στρατιώτες, οι οποίοι απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με στρατιωτική αναφορά που δημοσιοποίησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω X.

Κατά την αναφορά αυτή, οι στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν στις αρχές του Οκτωβρίου άνδρα ο οποίος «περιφερόταν» γύρω από βάση που φρουρούσαν, στον αγροτικό δήμο Φροντίνο, στον νομό Αντιόκια.

Έγινε «υπέρμετρη χρήση βίας», η οποία προκάλεσε τον θάνατο του πολίτη, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το θύμα ήταν αγρότης που ζούσε στην περιοχή, δήλωσε μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σε βάρος των στρατιωτικών διενεργείται πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία, βασανισμό και εξαναγκαστική εξαφάνιση.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο στρατός καταδίκασε τη συμπεριφορά των μελών του και διαβεβαίωσε πως δεν ανέχεται άνδρες του να δρουν κατά τρόπο που «αντίκεται στο Σύνταγμα» της χώρας.

«Θέλω οι δυνάμεις ασφαλείας να επιδεικνύουν διαφάνεια κάθε φορά που μέλη τους διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε ο κ. Πέτρο χθες μέσω X.

Ο κολομβιανός στρατός έχει μακρά ιστορία εξωδικαστικών εκτελέσεων που διαπράχτηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται ακόμη, έπειτα από μισό και πλέον αιώνα, παρά την υπογραφή το 2016 ιστορικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση και την οργάνωση ανταρτών FARC.

Ειδικό δικαστήριο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας μετά τη συμφωνία εκείνη κατέγραψε τουλάχιστον 6.402 δολοφονίες αμάχων την περίοδο μεταξύ του 2002 και του 2008.

Γνωστές με την ονομασία falsos positivos («ψευδώς θετικά», ενν. αποτελέσματα), οι εκτελέσεις αυτές διαπράττονταν συστηματικά σε διάφορες περιοχές της χώρας για να εμφανίζεται τεχνητά διογκωμένος ο αριθμός των ανταρτών που σκοτώνονταν σε μάχες. Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν αγρότες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

