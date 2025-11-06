Αλεξανδρούπολη: Αρχίζει σήμερα το τριήμερο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ – Οι κεντρικοί άξονες

Αρχίζουν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη (ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki) οι εργασίες του τριήμερου ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συμμετοχή δημάρχων, αυτοδιοικητικών στελεχών, εκπροσώπων της κυβέρνησης και θεσμικών φορέων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών και θα παρουσιάσει την κεντρική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτοντας το πλαίσιο των προτεραιοτήτων, των διεκδικήσεων και των κρίσιμων θεσμικών και χρηματοδοτικών ζητημάτων που αφορούν στους Δήμους της χώρας.

Την πολιτική της κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ενώ υπουργοί και υφυπουργοί θα μιλήσουν για ειδικότερα ζητήματα στις θεματικές συζητήσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Ομιλίες θα κάνουν, επίσης, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, το Συνέδριο αποτελεί κορυφαία ετήσια διαδικασία διαλόγου και καθορισμού στρατηγικής για την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια περίοδο που η ανάγκη για θεσμική ενίσχυση, βιώσιμη χρηματοδότηση και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Κεντρικοί άξονες συζήτησης

Στις εργασίες θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω θεματικές:

• Θεσμικές Αρμοδιότητες – Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Τεχνητή Νοημοσύνη

• Οικονομικά των Δήμων & νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

• Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Ισότητα & Προστασία της Οικογένειας

• Περιβάλλον, Ενέργεια, Υποδομές & Κυκλική Οικονομία

• Νησιωτικότητα, Ορεινότητα & Τουριστική Ανάπτυξη

• Προσφυγικό/Μεταναστευτικό & Διαχείριση Κρίσεων

• Παραβατικότητα των νέων & σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις, παρεμβάσεις και οργανωμένες συζητήσεις, καθώς και τοποθετήσεις συνέδρων, δίνοντας βήμα σε κάθε περιοχή της χώρας και σε κάθε αυτοδιοικητική φωνή.

Στρατηγική σημασία του Συνεδρίου

Μέσα από εισηγήσεις, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των συνέδρων, θα διαμορφωθεί το Ψήφισμα του Συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη δράσεων και παρεμβάσεων της ΚΕΔΕ για το 2026.

Το Συνέδριο του κορυφαίου συλλογικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης αποτελεί «σημείο αναφοράς για την ενότητα, τη διεκδίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο ισχυρούς Δήμους και βιώσιμες, λειτουργικές κοινότητες σε κάθε περιοχή της χώρας».

Το συνέδριο θα μεταδοθεί από τα κανάλια επικοινωνίας της ΚΕΔΕ www.kede.gr