Έπεσε το YouTube – Μαζικές αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Φωτογραφία: Unsplash

Προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας στο YouTube καταγράφονται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Οι αναφορές διακοπών άρχισαν να συσσωρεύονται ραγδαία, με περισσότερα από 11.000 περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε διάστημα 30 λεπτών την Παρασκευή.

Ελλάδα, Downdetector

Οι χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο του YouTube, με πολλούς να αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια φόρτωσης περιεχομένου.

ΗΠΑ, Downdetector

Τα δεδομένα του Downdetector έδειξαν συγκέντρωση αναφορών διακοπών σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές.

15:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

