Έπεσε το YouTube – Μαζικές αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης

Προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας στο YouTube καταγράφονται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Οι αναφορές διακοπών άρχισαν να συσσωρεύονται ραγδαία, με περισσότερα από 11.000 περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε διάστημα 30 λεπτών την Παρασκευή.

Οι χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο του YouTube, με πολλούς να αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος κατά την προσπάθεια φόρτωσης περιεχομένου.

Τα δεδομένα του Downdetector έδειξαν συγκέντρωση αναφορών διακοπών σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές.

