Γεωργιάδης: Το βιβλίο μου “Ρώμη” είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου – Οι τοξικοί έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη επιτυχία

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε σχόλια για το βιβλίο του “Ρώμη”.

Όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, «κάποιος ανόητος χρήστης του διαδικτύου “κατήγγειλε” ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως Mary Beard. Φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά κατέβασε το λογαριασμό του και μου ζήτησε συγγνώμη».

Και συνεχίζει γράφοντας: «Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μετά την μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης του βιβλίου μου «Ρώμη» όπου ήδη εξαντλήθηκαν οι δύο πρώτες εκδόσεις του και σας ευχαριστώ, ένας ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως mary beard.

Φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά κατέβασε το λογαριασμό του και μου ζήτησε συγγνώμη.

Στη συνέχεια στείλαμε στον Εκδοτικό Οίκο της κας Beard τα βιβλία μου για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι το προφανές, ότι δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία απολύτως σχέση. Το δικό της βιβλίο είναι περισσότερο επιστημονικό, το δικό μου έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια πρώτη συνολική εικόνα του φαινομένου «Ρώμη». Τα βιβλία μου όλα και αυτό είναι η εκτυπωμένη μορφή των μαθημάτων ιστορίας που έκανα για χρόνια στην EllinikiAgogi

Σήμερα λάβαμε από τον Εκδοτικό της Οίκο την επίσημη τους απάντηση ότι ήλεγξαν και διαπίστωσαν και αυτοί ότι τα δύο βιβλία μεταξύ τους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση.

Το βιβλίο μου είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου και κανενός άλλου. Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά.

Τους φίλους μου σας περιμένω την ερχόμενη Τρίτη στις 23 Δεκεμβρίου στο Βελλίδειο στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουμε το βιβλίο και εκεί και να ανταλλάξουμε ευχές!

Καλά Χριστούγεννα σας περιμένω