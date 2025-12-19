Γεωργιάδης: Το βιβλίο μου “Ρώμη” είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου – Οι τοξικοί έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη επιτυχία

Σύνοψη από το

  • Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε σχόλια για το βιβλίο του “Ρώμη”, σημειώνοντας πως «κάποιος ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως Mary Beard».
  • Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι ο εκδοτικός οίκος της Mary Beard επιβεβαίωσε πως «τα δύο βιβλία μεταξύ τους δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση», χαρακτηρίζοντας το δικό του «απολύτως πρωτότυπο και δικό μου».
  • Ο υπουργός κάλεσε τους «τοξικούς» να «πάνε κάπου και να ηρεμήσουν», ενώ ανακοίνωσε νέα παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη στις 23 Δεκεμβρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης, Ρώμη, Βιβλίο

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε σχόλια για το βιβλίο του “Ρώμη”.

Όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, «κάποιος ανόητος χρήστης του διαδικτύου “κατήγγειλε” ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως Mary Beard. Φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά κατέβασε το λογαριασμό του και μου ζήτησε συγγνώμη».

Και συνεχίζει γράφοντας: «Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μετά την μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης του βιβλίου μου «Ρώμη» όπου ήδη εξαντλήθηκαν οι δύο πρώτες εκδόσεις του και σας ευχαριστώ, ένας ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως mary beard.

Φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά κατέβασε το λογαριασμό του και μου ζήτησε συγγνώμη.

Στη συνέχεια στείλαμε στον Εκδοτικό Οίκο της κας Beard τα βιβλία μου για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι το προφανές, ότι δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία απολύτως σχέση. Το δικό της βιβλίο είναι περισσότερο επιστημονικό, το δικό μου έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια πρώτη συνολική εικόνα του φαινομένου «Ρώμη». Τα βιβλία μου όλα και αυτό είναι η εκτυπωμένη μορφή των μαθημάτων ιστορίας που έκανα για χρόνια στην EllinikiAgogi

Σήμερα λάβαμε από τον Εκδοτικό της Οίκο την επίσημη τους απάντηση ότι ήλεγξαν και διαπίστωσαν και αυτοί ότι τα δύο βιβλία μεταξύ τους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση.

Το βιβλίο μου είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου και κανενός άλλου. Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά.

Τους φίλους μου σας περιμένω την ερχόμενη Τρίτη στις 23 Δεκεμβρίου στο Βελλίδειο στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουμε το βιβλίο και εκεί και να ανταλλάξουμε ευχές!

Καλά Χριστούγεννα σας περιμένω

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μετρό: Ενισχύονται τα δρομολόγια – Δείτε ποιες ημέρες

Παπαθανάσης για νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Είναι υπερδιπλάσιο από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περιό...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός επιλέγει τη ρήξη με τον αγροτικό κόσμο

«Κάθε διαδικασία διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα είναι σημαντική, αρκεί να μην είναι προσχημα...
15:22 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16+4 υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για να βρεθεί λύση – 7 δεν μπορούν να επιλυθούν

Τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα 4 βρίσκο...
14:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Επίτροπο Ενέργειας: «Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος για να πέσει η ακρίβεια»

Την άμεση μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να...
14:28 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: «Γαλάζιος» καβγάς Δαβάκη – Καιρίδη για την απουσία Δένδια από Επιτροπή

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ανάμεσα στο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα