Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Σύνοψη από το

  • Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με 159 ψήφους «υπέρ» έναντι 129 «κατά».
  • Εγκρίθηκε επίσης η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές δανείων σε ελβετικό φράγκο, συγκεντρώνοντας 163 ψήφους «υπέρ».
  • Μεταξύ των άλλων τροπολογιών που υπερψηφίστηκαν περιλαμβάνονται διατάξεις για αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και οι τροπολογίες από την Ολομέλεια μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 129 «κατά».

Η τροπολογία με τις ρυθμίσεις για τις οφειλές δανείων σε ελβετικό φράγκο ψηφίσθηκε με 163 ψήφους «υπέρ», έναντι 126 «κατά».

Η τροπολογία που αφορά διατάξεις σχετικά με αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογίας, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027, για τη καταβολή ανταμοιβής επίτευξης στόχων στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Ε.Π.Α. ψηφίσθηκε 234 θετικές ψήφους , έναντι 43 «κατά» και 12 παρών.

Η τροπολογία με τις διατάξεις για τις παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Την παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων. Τη νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ έτους 2023. Την δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσίας εργαζομένων υπό εξαιρετικής συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην ΕΕ και για τον προϊστάμενο της διεύθυνσης τεχνικών έργων στο ΟΑΚΑ. Για την δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου του ΚΕΦ με απόφαση της ΕΕΤΤ. Τη διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025 ψηφίσθηκε με187 «υπέρ», 24»κατά» και 78 «παρών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τάξη στις ιατρικές διαφημίσεις για την προστασία των πολιτών βάζει ο ΙΣΑ

Μακροζωία: Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο ακόμα και από την διατροφή και την άσκηση, σύμφωνα με μελέτη

ΕΥΔΑΠ: Οδηγός για τις αλλαγές στα τιμολόγια του νερού – 17 ερωτήσεις και απαντήσεις

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής για τις ΑΠΔ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:03 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα των ΕΛΤΑ ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλα...
11:41 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Αποσύρθηκε προσθήκη για έργα του Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Γ.Γ. Αθλητισμού μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέσυρε μετά τις ...
10:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Παππάς: Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο – Δεν τον γρονθοκόπησα

Την δική του εκδοχή για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο έδω...
09:40 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι – Από αύριο μόνο φραπέ

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος εντοπίστηκε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα