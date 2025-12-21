Κάρλα Μπρούνι: Έπειτα από 5 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ευχαριστεί την «επιστήμη» και τους «επαγγελματίες υγείας»

Σύνοψη από το

  • Η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, έπειτα από διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019.
  • Η πρώην Πρώτη Κυρία υπογράμμισε τη σημασία των ετήσιων εξετάσεων, δηλώνοντας ότι ο καρκίνος της ήταν «πολύ μικρός» χάρη στις τακτικές μαστογραφίες. Κάλεσε δε τις γυναίκες να «μην διστάζουν να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο».
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στην επιστήμη για την ορμονοθεραπεία, η οποία «προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή», καθώς και στην ιατρική ομάδα για την «ικανότητα» και την «ανθρωπιά» της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Κάρλα Μπρούνι
Φωτογραφία: Instagram/carlabruniofficial

Η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram αυτό το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019, καλώντας για άλλη μια φορά τις γυναίκες να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, διαγνώστηκα με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού», δήλωσε μπροστά στην κάμερα στις 11 Οκτωβρίου 2024, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία… Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά ήμουν τυχερή».

Η Κάρλα Μπρούνι μιλούσε ανοιχτά στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης «Ροζ Οκτώβρης», της εμβληματικής εκδήλωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. «Γιατί ήμουν τυχερή; Επειδή ο καρκίνος μου ήταν πολύ μικρός. Γιατί ο καρκίνος μου ήταν πολύ μικρός; Επειδή κάθε χρόνο τον Οκτώβριο κάνω μαστογραφία», συνέχισε στο βίντεο, το οποίο έχει εκατομμύρια προβολές, πριν προτρέψει τους ακολούθους της να κάνουν εξετάσεις: «Μία στις οκτώ γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού, δηλαδή το 12% του γυναικείου πληθυσμού», δήλωσε. «Και το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι: “Κάντε τις μαστογραφίες σας”». Και για να καταλήξει: «Βασίζομαι σε εσάς».

«Ολοκληρώνω 5 χρόνια ορμονοθεραπείας»

Αυτό το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε, και πάλι στον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά γραπτώς, ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία της.

«Ολοκληρώνω 5 χρόνια ορμονοθεραπείας μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019. Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία – αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να θεραπεύσουμε αυτόν τον τύπο καρκίνου. Παρά τις μάλλον επιθετικές παρενέργειές της, είμαι ευγνώμων στην επιστήμη που εφηύρε την ορμονοθεραπεία: προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή, η οποία είναι συχνή τα χρόνια μετά τη διάγνωση», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα μιας φωτογραφίας της που κρατάει ένα κουτί Ταμοξιφαίνης, το φάρμακο που μόλις σταμάτησε να παίρνει, με το πρόσωπό της κρυμμένο.

«Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που διαβάζουν αυτήν την ανάρτηση για άλλη μια φορά να μην διστάζουν να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν». Ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που επέδειξε «ικανότητα» και «ανθρωπιά» κατά τη διάρκεια αυτής της «δοκιμασίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Το αγαπημένο πρωινό 25χρονου coach διατροφής που τον κρατά χορτάτο για ώρες – Μειώνει τις φλεγμονές και βοηθά τον εγκέφαλο

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Πετρούνιας – Βασιλική Μιλλούση: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο με τις κόρες τους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, επέλεξαν να ταξι...
03:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαριλού Κατσαφάδου: «Η απώλεια της με έβαλε σε διαδικασία να δω διαφορετικά τη ζωή, σαν να ωρίμασα 10 χρόνια»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μαμά-δες», η ηθοποιός Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε ανοιχτά το μεσημέρι του ...
01:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Φωτεινή Αθερίδου: «Προσπαθώ να είμαι κάθετη και αυστηρή σαν μαμά πια»

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μαμα-δες» στην ΕΡΤ, η Φωτεινή Αθερίδου κάθισε απέναντι από τη ...
21:28 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένους»: «Είχα κατάθλιψη τότε, συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο»

Στην κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη την περίοδο που έπαιζε στους «Δύο Ξένους» αναφέρθη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα