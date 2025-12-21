Κάρλα Μπρούνι: Έπειτα από 5 χρόνια μάχης με τον καρκίνο, ευχαριστεί την «επιστήμη» και τους «επαγγελματίες υγείας»

Η Κάρλα Μπρούνι ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Instagram αυτό το Σάββατο ότι ολοκλήρωσε την ορμονοθεραπεία της, μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019, καλώντας για άλλη μια φορά τις γυναίκες να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, διαγνώστηκα με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού», δήλωσε μπροστά στην κάμερα στις 11 Οκτωβρίου 2024, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. «Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία… Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά ήμουν τυχερή».

Η Κάρλα Μπρούνι μιλούσε ανοιχτά στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης «Ροζ Οκτώβρης», της εμβληματικής εκδήλωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. «Γιατί ήμουν τυχερή; Επειδή ο καρκίνος μου ήταν πολύ μικρός. Γιατί ο καρκίνος μου ήταν πολύ μικρός; Επειδή κάθε χρόνο τον Οκτώβριο κάνω μαστογραφία», συνέχισε στο βίντεο, το οποίο έχει εκατομμύρια προβολές, πριν προτρέψει τους ακολούθους της να κάνουν εξετάσεις: «Μία στις οκτώ γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού, δηλαδή το 12% του γυναικείου πληθυσμού», δήλωσε. «Και το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι: “Κάντε τις μαστογραφίες σας”». Και για να καταλήξει: «Βασίζομαι σε εσάς».

«Ολοκληρώνω 5 χρόνια ορμονοθεραπείας»

Αυτό το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε, και πάλι στον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά γραπτώς, ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία της.

«Ολοκληρώνω 5 χρόνια ορμονοθεραπείας μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019. Χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία – αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να θεραπεύσουμε αυτόν τον τύπο καρκίνου. Παρά τις μάλλον επιθετικές παρενέργειές της, είμαι ευγνώμων στην επιστήμη που εφηύρε την ορμονοθεραπεία: προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή, η οποία είναι συχνή τα χρόνια μετά τη διάγνωση», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα μιας φωτογραφίας της που κρατάει ένα κουτί Ταμοξιφαίνης, το φάρμακο που μόλις σταμάτησε να παίρνει, με το πρόσωπό της κρυμμένο.

«Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που διαβάζουν αυτήν την ανάρτηση για άλλη μια φορά να μην διστάζουν να κάνουν εξετάσεις κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν». Ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που επέδειξε «ικανότητα» και «ανθρωπιά» κατά τη διάρκεια αυτής της «δοκιμασίας».