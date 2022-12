Η Ουκρανία συγκρίνει τη ρωσική εισβολή με την ταινία «Die Hard» – «Πολύ σκληροί για να πεθάνουμε»

Η διάσημη ταινία «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» (Die Hard) με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις φαίνεται πως αποτέλεσε έμπνευση φέτος για την Ουκρανία.

Ένα tweet που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας της χώρας δείχνει ένα μονταρισμένο τρέιλερ της ταινίας του 1988 το οποίο παρομοιάζει την πλοκή της ταινίας με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

«Φέτος τα Χριστούγεννα, η Ουκρανία γιορτάζει την ιστορία του πώς η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ενός αλαζονικού τρομοκράτη ματαιώθηκε από ένα αδύναμο αουτσάιντερ. Ήταν το τέλειο σχέδιο χωρίς να έχει αφεθεί τίποτα στην τύχη του, μέχρι που όλα πήγαν στραβά. Ο πόλεμος που ποτέ δεν ήθελες, είναι αυτός που δεν έχεις την πολυτέλεια να χάσεις. Αυτά τα Χριστούγεννα, η πανάρχαια ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ εξελίσσεται δίπλα στο σπίτι σου», αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Όπως αναφέρεται, το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όλους τους μαχητές στην πρώτη γραμμή που είναι… πολύ σκληροί για να πεθάνουν.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2022