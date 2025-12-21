Σόφη Ζαννίνου: «Έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν, μην πάθει κάτι και το έχω βάρος στη συνείδησή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» παραχώρησε η Σόφη Ζαννίνου. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία της, τον πατέρα της και τον Θανάση Βέγγο.

«Έπαιζα από τα 5 μου χρόνια κανονικά, με μεροκάματο. Η μητέρα μου δεν ήταν πολύ γνωστή, έπαιξε στο θέατρο, σε ταινίες, αλλά αποχώρησε νωρίς» ανέφερε αρχικά η Σόφη Ζαννίνου.

Και συνέχισε: «Όταν ο πατέρας μου έπαιξε στο “Εξπρές του Μεσονυχτίου”, έπαθε έμφραγμα από το άγχος. Ο πατέρας μου έκανε ρόλους κακούς γιατί τον βοηθούσε η φάτσα του. Είχα και σεβασμό, αλλά και φόβο για τον πατέρα μου. Από τη στιγμή που έλεγε κάτι, ήταν τελειωμένη υπόθεση».

«Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Μπάρκουλη, με τον Βέγγο ήταν “αδέρφια”. Ο Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου, γιατί ένιωθε σιγουριά. Ο Θανάσης Βέγγος ήταν πολύ γλυκός, ένα μέλι, ο πατέρας μου από δίπλα γορίλας, οπότε ένιωθε την προστασία. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκλαιγε τόσο πολύ ο Βέγγος που είπα να τον πάρουν γιατί θα πάθει κάτι και θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου».