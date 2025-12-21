Super League 2: Ο Σεμπά πέτυχε το γκολ της χρονιάς με ανάποδο ψαλίδι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σεμπά με δύο υπέροχα γκολ οδήγησε την Μάρκο στην νίκη κόντρα στα Χανιά (2-0).

Μάλιστα το δεύτερο τέρμα που πέτυχε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αναμένεται να είναι υποψήφιο για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στη Super League 2, και ίσως γενικότερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σεμπά με φανταστικό ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον τερματοφύλακα των Χανίων και έκανε το 2-0. Όπως ήταν λογικό το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα.

Δείτε το φανταστικό γκολ του Σεμπά:

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε ανοίξει το σκορ 19ο λεπτό με όμορφο γυριστό σουτ.

