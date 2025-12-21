Καρυστιανού: Δεν έχω σκεφτεί τι μορφή θα έχει το κίνημα και δεν βιάζομαι να το χαρακτηρίσω – «Επιτροπή σοφών» ήδη εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

Την οργάνωση μιας συλλογικής πρωτοβουλίας επιβεβαίωσε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην ειδική επετειακή έκδοση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θέλει αυτή η κίνηση να ονομαστεί κόμμα επειδή παραπέμπει στο παλαιό πολιτικό σύστημα.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα με σκοπό να οργανωθεί κάτι συλλογικό. Το ίδιο και με τον κόσμο που μιλάω στις συγκεντρώσεις μας. Όλοι μου λένε ένα πράγμα: “Μη σταματήσετε, προχωρήστε, είμαστε μαζί σας και αν μπορείτε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα”. Αυτό δείχνει την ανάγκη της κοινωνίας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ. Ένας από τους λόγους που δεν θέλω αυτή η μοναδική και αξιοθαύμαστη ένωση των πολιτών και κίνηση να ονομαστεί κόμμα είναι επειδή παραπέμπει στο παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτό που δημιουργείται θα είναι τελείως διαφορετικό. Άλλωστε η κάθαρση που τόσο επιθυμούμε δεν μπορεί να έρθει με ημίμετρα και δοκιμασμένες πρακτικές», αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού που έχασε την κόρη της, Μάρθη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει, δεν έχει σκεφτεί τη μορφή που θα μπορούσε να έχει μία τέτοια κίνηση και δεν βιάζεται να το χαρακτηρίσει. «Δεν το έχω σκεφτεί καθώς θεωρώ ότι θα δείξει από μόνο του. Και δεν βιάζομαι να το χαρακτηρίσω κάπως. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να λέω, το κύριο μέλημά μας είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί, αλλά αντιθέτως να οργανωθεί πανελλήνια. Έτσι θα παραμείνει δυνατό. Κάποια στιγμή θα δούμε σε τι θα μετουσιωθεί».

«Εννοώ ότι δεν βιαζόμαστε να το χαρακτηρίσουμε κάπως. Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή συγκεντρωτική και υπερκομματική κίνηση πολιτών, μέσα στους οποίους και εγώ, οι οποί οι βαρέθηκαν τη σήψη, τη διαφθορά και ονειρεύονται ένα κράτος δικαίου και μια αληθινή δημοκρατία. Θα δείξει τι μπορεί να είναι, γιατί η δυναμική του υπερβαίνει την κομματοκρατία που μας κατάντησε εδώ που φτάσαμε. Όπως προανέφερα, δεν βιάζομαι να το χαρακτηρίσω. Ηδη όμως οργανώνεται από την κοινωνία και αυτό είναι το μοναδικό και το διαφορετικό. Είπα ότι και εγώ θέλω να δω κάτι άφθαρτο που θα με κάνει να επιστρέψω στην κάλπη. Να μου δώσει ελπίδα, γιατί θα είναι μέσα από την κοινωνία για την κοινωνία», τονίζει η κ. Καρυστιανού.

Σχετικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί, απαντά: «Έτυχε να ψάξω κάποιους ανθρώπους ή κάποιοι να με βρουν. Τους ονομάζω σοφούς, είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν να προτείνουν δυνατές και εφικτές λύσεις και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα για να εξελιχθούν, ενώ η ψυχή τους οραματίζεται ένα και μοναδικό πράγμα: τη σωτηρία της χώρας από τους επίορκους που συνειδητά την καταστρέφουν». Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για «σοφούς» που ασχολούνται με κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η εκπαίδευση και η υγεία.

«Αυτό που χαρακτηρίζει αυτόν τον αγώνα και αυτήν την προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα είναι η ανιδιοτέλεια, η καθαρότητα και η ειλικρίνεια. Για αυτό σας είπα ότι έχω έρθει σε επαφή με τέτοιας ποιότητας ανθρώπους, γιατί με ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα της διαφθοράς στη χώρα. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου, δεν το συγχωρώ. Οφείλω στη Μάρθη να τη δικαιώσω» πρόσθεσε.

Η κ. Καρυστανού είπε ότι «η ομάδα των «σοφών» δεν είναι πολύ μεγάλη, δουλεύουν όλοι τους εθελοντικά και μέχρι στιγμής όσους έχω γνωρίσει από κοντά θεωρώ ότι είναι αληθινοί», ενώ σημείωσε ότι πρόκειται κυρίως για ακαδημαϊκούς. «Οι ακαδημαϊκοί που είναι πολύ γνωστοί συνήθως προωθούνται από κάποιο κόμμα. Οπότε η πλειοψηφία δεν θα είναι ευρέως γνωστοί. Το κύριο κριτήριο είναι η καθαρότητα της πορείας της ζωής τους, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και τη χώρα και φυσικά η επιστημοσύνη τους».