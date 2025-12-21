Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες – Απρόσκοπτη η μετακίνηση των εκδρομέων για τις γιορτές

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών.

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στα social media, τονίζοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

Η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης , υπογραμμίζοντας ότι «η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο».

Καρδίτσα – Τρίκαλα: Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στον Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επίσης και σήμερα θα προβούν στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ καταφθάνουν στο σημείο και άλλα τρακτέρ, για την ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Λάρισα: Παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες

Αλλά και οι αγρότες της Λάρισας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον κόμβο της Νίκαιας. Το σημείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή παραγωγών από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Χθες οι αγρότες, «σήκωσαν» τις μπάρες των διοδίων, επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων και μοίρασαν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, διένειμαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους.

Για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση των αγροτών και κτηνοτρόφων που είναι συγκεντρωμένοι στη Νίκαια, κατά την οποία αναμένεται να αποτιμήσουν την έως τώρα πορεία των κινητοποιήσεων και να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται διαφορετικά σενάρια κλιμάκωσης, με πιθανή υιοθέτηση νέων μορφών δράσης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, πάντως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, προβλέπεται να επιτρέπεται η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση των εκδρομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη εορταστική κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων, χωρίς ωστόσο να αναστέλλεται συνολικά ο αγώνας τους.

 

Ιωάννινα: «Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία»

Κινητοποίηση στα διόδια της Τύριας, στο 46ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, έχουν προγραμματίσει οι αγρότες των Ιωαννίνων στις 12 το μεσημέρι.

Με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε», αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, καλούν σε μαζική παρουσία στα διόδια της Τύριας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης, αναμένεται να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για 4 ώρες ώστε να γίνεται ελεύθερα η διέλευση των οχημάτων.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το μπλόκο Καλπακίου επισημαίνεται ότι «το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάψευση του αφήγηματος, ότι οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία».

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

