Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: «Ήμουν προετοιμασμένη, δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει»

  • Η Klavdia παραχώρησε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, στην εκπομπή «Τετ α Τετ» το βράδυ του Σαββάτου.
  • Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε στην κριτική που της είχε ασκήσει ο Γιώργος Λιάγκας πριν την εμφάνισή της στη Eurovision, τονίζοντας ότι «ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει».
  • Σχετικά με τον Γιώργο Λιάγκα, η Klavdia δήλωσε πως «δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του», χαρακτηρίζοντας το πλάνο του «επιχειρηματικό» για τα νούμερα της τηλεόρασης.
Klavdia from Greece performed Asteromáta in the Grand Final of Eurovision 2025 in Basel, Switzerland

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» ήταν το βράδυ του Σαββάτου η Klavdia, και απάντησε για την κριτική που της είχε ασκήσει ο Γιώργος Λιάγκας πριν από την εμφάνισή της στη Eurovision.

«Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Είχα έναν στόχο και ήμουν πολύ αποφασισμένη και προσηλωμένη στον στόχο μου. Δεν επέτρεπα να με επηρεάζουν τα σχόλια», είπε αρχικά η Klavdia.

«Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος. Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επιχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

