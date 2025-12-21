Νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη: Δύο παιδιά στο νοσοκομείο – 3 συλλήψεις

  • Δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, με μεταφορά τους στο νοσοκομείο, καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη.
  • Στα Χανιά, ένας 16χρονος χρειάστηκε άμεση μεταφορά σε κέντρο υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφέ-μπαρ, οδηγώντας στη σύλληψη του 48χρονου ιδιοκτήτη.
  • Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο, όπου ένας 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε κοινωνική εκδήλωση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 53χρονης υπεύθυνης του καταστήματος.
Δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, με μεταφορά τους στο νοσοκομείο, καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη.

Σε περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά ένας 16χρονος βρισκόταν σε τοπικό καφέ-μπαρ όταν κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση μεταφορά στο εφημερεύον κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 48χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και η 49χρονη κηδεμόνας του ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν χθες (20.12.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης.

Ειδικότερα, χθες (20.12.2025) το βράδυ ανήλικος ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν 48χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης και 49χρονη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου .

Επίσης, ένας 17χρονος που συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε ένα τοπικό καφέ-μπαρ περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, κατανάλωσε αλκοόλ και χρειάστηκε άμεση μεταφορά στο εφημερεύον νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (20.12.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας ημεδαπή κατηγορουμένη για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, χθες (20.12.2025) ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε κοινωνική εκδήλωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Μινώα –Πεδιάδας κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας συνέλαβαν 53χρονη υπεύθυνη του καταστήματος.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα-Πεδιάδας.

 

 

 

