Σοκ στις Πινακάτες: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Νίκος Παππάς – Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

  • Σοκ στις Πινακάτες από τον απροσδόκητο θάνατο του προέδρου του χωριού, Νίκου Παππά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 χρόνων έπειτα από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία.
  • Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δίδυμων μόλις πέντε ετών και αγρότης στο επάγγελμα, κατέρρευσε πάνω στο τιμόνι μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του.
  • Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πινακατών, με την οικογένεια να παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την Κοινότητα Πινακατών.
Σε κατάσταση σοκ, βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, οι Πινακάτες θρηνούν για τον απροσδόκητο και πρόωρο θάνατο του προέδρου του χωριού, Νίκου Παππά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 χρόνων έπειτα από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δίδυμων μόλις πέντε ετών, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Αγρότης στο επάγγελμα, ασχολούνταν επίσης με την εμπορία καυσόξυλων. Επί 25 χρόνια οι συγχωριανοί του τον τιμούσαν με την ψήφο τους.

Λίγα χιλιόμετρα από το χωριό αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αρχικά δεν είπε τίποτα για να μην πανικοβληθούν η σύζυγος και τα παιδιά τους, όμως μετά από λίγο κατέρρευσε πάνω στο τιμόνι.

Η σύζυγός του ενημέρωσε τηλεφωνικά τον αδελφό του που προπορευόταν στον δρόμο και εκείνος έσπευσε να επιστρέψει. Συνειδητοποίησε αμέσως ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Ο αδελφός του άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο και μετά τις πρώτες εξετάσεις, οι γιατροί έδωσαν εντολή να νοσηλευθεί στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί διέγνωσαν βαριά εγκεφαλική αιμορραγία και ενημέρωσαν τους συγγενείς.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πινακατών. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:00. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την Κοινότητα Πινακατών.

