Κτηνωδία στο Πήλιο: Άγνωστος πέταξε κουτάβια σε γκρεμό 20 μέτρων – Σώθηκε μόνο το ένα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Φρίκη στο Πήλιο, καθώς άγνωστος πέταξε κουτάβια στο σπήλαιο της Καίτης από ύψος 20 μέτρων, με μόλις ένα από αυτά να καταφέρνει να επιβιώσει.

«Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι» αναφέρει η «Φιλοζωική Ομάδα Βόλου» που δημοσίευσε το περιστατικό με ανάρτησή της στα social media.

«Η ομάδα του Χείρωνα μόλις αντίκρυσε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης. Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», γράφει στην ανάρτησή του ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος.