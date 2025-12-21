Τηλεθέαση (20/12): Πρωτιά για το The Voice στην prime time – Τα ποσοστά στο δυναμικό και στο γενικό σύνολο

Η prime time της βραδιάς είχε ξεκάθαρο νικητή το «The Voice», το οποίο κυριάρχησε τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό.

Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε η παιδική ταινία «Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου», ενώ καλές επιδόσεις σημείωσαν και τα «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και «Rouk Zouk Εορταστικό».

Δυναμικό

Εκπομπή Ποσοστό The Voice 16,7% Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου 13,7% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,9% Rouk Zouk Εορταστικό 10,5% Akis’ Food Tour 8,9% Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο 2025 7,1% Hotel Elvira 6,7% Τρομεροί γονείς 5,6% Οι Γκαφατζήδες με… τα Δώρα 3,3% Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) 2,2%

Γενικό Σύνολο