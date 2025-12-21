Πώς «ακούγονται» το Δέλτα του Αξιού και η λίμνη Ορεστιάδα; Οι πρώτες ηχογραφήσεις των επιστημόνων δείχνουν κάτι απρόσμενο

Σύνοψη από το

  • Ερευνητικό έργο καταγράφει τους ήχους πουλιών, νερού, ζώων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Αξιού και στη λίμνη Ορεστιάδα. Σκοπός είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
  • Το έργο SoREAL, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες ηχογραφήσεις. «Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ακούγεται έντονα το βουητό της πόλης», αναφέρει η επιστημονικά υπεύθυνη Μαρία Ματσιώλα.
  • Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθούν ηχητικές διαδρομές και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και podcasts με ιστορικά στοιχεία και συνεντεύξεις. Θα ενταχθούν επίσης οι «ανθρωποφωνίες» μυδοκαλλιεργητών, ψαράδων και κωπηλατών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Καλοχώρι
Φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις στο Καλοχώρι που παραχώρησε η κ. Ματσιώλα

Ήχους πουλιών, νερού, αλόγων, ψαράδων και άλλων ζώων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που «ακούγονται» στο Δέλτα του Αξιού και στη λίμνη Ορεστιάδα στην Καστοριά, καταγράφει ερευνητικό έργο που σκοπεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Πρόκειται για το έργο SoREAL (Soundscapes in Raising Environmental Awareness), που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς, της ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes και του Σωματείου ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ.

«Ήδη συλλέγουμε υλικό και έχουμε κάνει τις πρώτες ηχογραφήσεις, σε αναγνωριστικό πλαίσιο, για να δούμε τι χρειαζόμαστε και πώς θα στήσουμε τα μηχανήματά μας. Έχουμε πάει στο Καλοχώρι, ένα πρωινό εργάσιμης μέρας με την ορνιθολόγο Μαρία Παναγιωτοπούλου, για να αναγνωρίσουμε τους ήχους και προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ακούγεται έντονα το βουητό της πόλης», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικά υπεύθυνη του έργου Μαρία Ματσιώλα.

Όπως εξηγεί, θα δημιουργηθεί χρονικός και χωρικός χάρτης προκειμένου, στο πλαίσιο του έργου, να γνωρίζουν ποια είδη πουλιών είναι, για παράδειγμα, στην περιοχή το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, πού θα στηθούν τα μηχανήματα ηχογράφησης και ποιες ώρες είναι καλύτερες για τη συλλογή ήχων. Παράλληλα, θα καταγραφούν ήχοι και από άλλα ζώα, όπως και από ανθρώπινες δραστηριότητες.

φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις στο Καλοχώρι που παραχώρησε η κ. Ματσιώλα
Φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις στο Καλοχώρι που παραχώρησε η κ. Ματσιώλα

«Θέλουμε και την ανθρωποφωνία γι’ αυτό θα εντάξουμε, για την περιοχή του Δέλτα του Αξιού, τους μυδοκαλλιεργητές και τους ψαράδες που είναι και στη λίμνη Ορεστιάδας καθώς και τους κωπηλάτες».

Το Ερευνητικό Έργο SoREAL άρχισε τον Μάιο του 2025 και θα διαρκέσει 36 μήνες, με στόχο να αναδειχθούν τα ηχοτοπία των δύο περιοχών. Σύμφωνα με την επιστημονικά υπεύθυνη, θα δημιουργηθούν ηχητικές διαδρομές που θα μπορεί ο καθένας να ακούσει από τον υπολογιστή του, αναγνωρίζοντας τους ήχους των χώρων σε συγκεκριμένα σημεία και σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Επίσης, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οδηγού που θα χρησιμοποιεί τα ηχοτοπία μέσω ηχητικών χαρτών και podcasts, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα δύο οικοσυστήματα-στόχους.

«Τα podcasts που θα “ντύνονται” μουσικά με ηχοτοπία, θα έχουν και ιστορικά στοιχεία για τις περιοχές και συνεντεύξεις με ντόπιους. Σκοπεύουμε επίσης, με ένα εργαλείο πληθοπορισμού, να δημιουργηθεί ένα αποθετηρίων ήχων που θα προέρχεται από χρήστες οι οποίοι θα “ανεβάζουν” διάφορους ήχους από τις επισκέψεις τους στα δύο οικοσυστήματα, αυξάνοντας έτσι την εμπλοκή τους και άρα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση», σημειώνει η κ. Ματσιώλα, τονίζοντας ότι η ίδια, όπως και άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου, προέρχονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, οπότε αγαπούν πολύ τον ήχο.

Το ερευνητικό έργο SoREAL (Soundscapes in Raising Environmental Awareness) υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες» (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 25276).

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε καταρροή και φαγούρα στα μάτια στις γιορτές; Μπορεί να ευθύνεται το σύνδρομο χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Μέχρι τι ώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
08:42 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάτι που δεν περίμεναν: Τα μαθηματικά υπήρχαν πριν από τους αριθμούς – Το μυστικό που κρύβεται πίσω από περίεργα αγγεία 8.000 ετών

Ο πολιτισμός Χαλάφ (Halafian) της βόρειας Μεσοποταμίας διακοσμούσε κεραμικά με απεικονίσεις φυ...
23:00 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αποκαλύφθηκε το άγνωστο «GPS» της αρχαιότητας – Πώς οι ναοί «φώτιζαν» τον δρόμο των ναυτικών πριν από την εφεύρεση των φάρων

Μια μελέτη ρίχνει νέο φως —κυριολεκτικά— σε μια αρχαία ναυτική πρακτική: Τη χρήση πυρών (φωτιώ...
17:43 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μικαέλα Μπέντχαους: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σ...
15:02 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μία ανεκμετάλλευτη πηγή θα μπορούσε να προσφέρει ανεξάντλητη ενέργεια – Οι επιστήμονες ίσως γνωρίζουν πώς να την ξεκλειδώσουν

Περίπου το 600 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος —ένας αρχαίος Έλληνας στοχαστής τον οποίο ορισμένοι θε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα