Επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν»: Εντοπίστηκαν 10 ανήλικοι που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε κατάστημα στον Πειραιά – Συνελήφθη ο υπεύθυνος 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 10 ανήλικα άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 47χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

