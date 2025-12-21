Κως: Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έπαιρνε εντολές από κρατούμενο

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Κω πέτυχε η Αστυνομία, ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω προχώρησαν στη σύλληψη «εγκληματικού βραχίονα» που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο νησί Πρόκειται για έναν 27χρονο Έλληνα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και έναν 26χρονο αλλοδαπό, που βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για παρόμοια υπόθεση.

Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 26χρονου, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

76,2 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε -19- μικροσυσκευασίες

3,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένα σε -2- μικροσυσκευασίες

229 γραμμάρια μαγειρική σόδα, που χρησιμοποιούταν για τη νόθευση της κοκαΐνης

14.700 ευρώ, 1000 λεκ Αλβανίας, 35 λίρες Μ. Βρετανίας, 5 δολάρια Η.Π.Α

4 κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Πτυσσόμενη ράβδος

Πλήθος κενών μικρών πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών

Όπως διαπιστώθηκε, ο 27χρονος προμηθευόταν, κατείχε και διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, αποδίδοντας τα «κέρδη» από την εγκληματική δραστηριότητα στον 26χρονο έγκλειστο, υπό την πλήρη καθοδήγηση και τις εντολές του οποίου ενεργούσε.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω. Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.