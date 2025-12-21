Mente Fuerte για Μαρία Σολωμού: «Ό,τι και αν έχει γίνει, είναι οικογένειά μου»

Καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο πλατό της εκπομπής «After Dark» ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Mente Fuerte.

Ο γνωστός ράπερ μίλησε, μεταξύ άλλων, για το χειρουργείο που έκανε πριν από πέντε χρόνια για να χάσει τα περιττά κιλά, την κατάθλιψη και για τις σχέσεις του με την Μαρία Σολωμού.

«Έχω περάσει σκοτεινή περίοδο με κατάθλιψη. Είχα διαγνωστεί. Έπαιξε μεγάλο ρόλο που είχα personal trainer. Έχει 5 χρόνια. Δεν μπορώ να δω το video clip από το Dale που ήμουν χοντρός και δεν το παραδεχόμουν. Βλέπω διάσημους που λένε ότι έτσι είμαι και θέλω, αλλά δεν είναι σωστό για την υγεία. Το λέμε εμείς οι αδύναμοι», είπε αρχικά ο Mente Fuerte.

Για τη Μαρία Σολωμού, ο Mente Fuerte είπε: «Είναι περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Ότι και να έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου. Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να γυρίσω ένα κλειδί και να ξε-αγαπήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ».