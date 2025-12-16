Σταματίνα Τσιμτσιλή για την καταγγελία σε γνωστό τραγουδιστή: «Ρίχνουμε λάσπη χωρίς να έχει γίνει καταγγελία…»

Στο θέμα που αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το περασμένο Σαββατοκύριακο, για καταγγελίες που έρχονται σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή, στάθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τρίτης 16/12.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε ανοιχτά τις απορίες και τους προβληματισμούς της.

«Με αφορμή αυτό με την καταγγελία για τον τραγουδιστή, επειδή όλοι με ρωτάνε, συζητάμε για μια καταγγελία που δεν έχει γίνει. Πώς ξέρουμε ότι θα γίνει; Είναι δημοσιογράφος το θύμα και το ‘χει πει στην πιάτσα μας; Είναι φίλος μας; Προσπαθώ να καταλάβω πώς το ξέρανε όλοι χωρίς να έχει γίνει. Χθες το είπε και ο Λιάγκας, τον άκουσα να λέει ότι το ξέρει εδώ και δύο μήνες. Υπάρχει δηλαδή κάποιο θύμα που εδώ και δύο μήνες έχει πει σε συναδέλφους μας ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση και ότι θα το καταγγείλει τότε;».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε στο ζήτημα της διαρροής ονομάτων και της δημιουργίας εντυπώσεων πριν υπάρξουν επίσημες καταγγελίες. «Επειδή όλοι στην πιάτσα μας έχουν αρχίσει να λένε ότι είναι ο τάδε, το ότι ρίχνουμε λάσπη χωρίς να έχει γίνει καταγγελία και να σπιλώνουμε αυτό το όνομα… μου κάνει εντύπωση».