Μετρό: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Αποκαταστάθηκε, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (16/12), η κυκλοφορία του Μετρό στην Γραμμή 3.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη σηματοδότηση και για αυτό είχε τεθεί εκτός λειτουργίας η γραμμή από Χολαργό μέχρι το Αεροδρόμιο.

Έτσι, οι επιβάτες του Μετρό αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν στην στάση «Εθνική Άμυνα» και από εκεί να μεταβούν με λεωφορεία στον προορισμό τους. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστρια του enikos.gr, στη Λεωφόρο Μεσογείων απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μπροστά από την Περιφέρεια Αττικής, επικρατεί το αδιαχώρητο.

Όπως αναφέρει η αναγνώστρια του enikos.gr, «Ο κόσμος δεν χωράει στα λεωφορεία, ειδικά όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο».