Πάολα – Λάζαρος Βαφειάδης: Τέλος στις φήμες για κρίση στη σχέση τους

Η Πάολα έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και η παρουσία του συντρόφου της, Λάζαρου Βαφειάδη, στα παρασκήνια του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εμφανίζεται, ξεκαθάρισε πως το ζευγάρι παραμένει μαζί και αγαπημένο.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ισορροπία στην προσωπική ζωή της φαίνεται ότι της βγάζει τον καλύτερο εαυτό της και στη σκηνή. Ο λόγος για την Πάολα που πριν από λίγες ημέρες έκανε πρεμιέρα. Με πηγαία λάμψη και με την αστείρευτη ενέργειά της η τραγουδίστρια έμοιαζε να διανύει μια εξαιρετική φάση της. Πίσω από τα φώτα και πριν εκείνη ανέβει στη σκηνή, η παρουσία που τράβηξε τα βλέμματα ήταν αυτή του συντρόφου της, Λάζαρου Βαφειάδη. Βρέθηκε στο πλευρό της και πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη βραδιά στο καμαρίνι της, προκειμένου να τη στηρίξει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της. Η στάση του έδειχνε καθαρά ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή.

Η εικόνα αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, κυρίως επειδή το καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το ζευγάρι περνούσε μια περίοδο κρίσης. Η παρουσία του επιχειρηματία στην πρεμιέρα της συντρόφου του ωστόσο, απέδειξε ότι η ισορροπία στη σχέση τους έχει αποκατασταθεί. Όσοι είδαν τον Λ. Βαφειάδη στα παρασκήνια κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι δεμένο, χαμογελαστό, που ανταλλάσσει τρυφερές ματιές και αλληλοστηρίζεται με τρόπο ήρεμο, χωρίς υπερβολές. Το πρώτο Σαββατοκύριακο των εμφανίσεων της Πάολα στην «Πύλη Αξιού» ήταν μοναδικό. Το σχήμα με τον Πάνο Κιάμο κέρδισε το στοίχημα της νυχτερινής διασκέδασης και η Θεσσαλονίκη είναι πιο έτοιμη από ποτέ να απολαύσει τις επιτυχίες των δύο λαϊκών τραγουδιστών.

Όλα αυτά όμως, ίσως να μην είχαν την ίδια αξία, αν η Πάολα και ο Λάζαρος δεν απολάμβαναν μια ουσιαστική σχέση. Είναι μαζί περίπου τέσσερα χρόνια, ένα ικανό χρονικό διάστημα για να δείξει αν μια σχέση έχει γερές βάσεις. Για όσο διαρκούν οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας, η καθημερινότητά τους στη Θεσσαλονίκη είναι ήρεμη και μακριά από τη δημοσιότητα.

Τις καθημερινές προτιμούν να μένουν στη Συκιά Χαλκιδικής, έναν τόπο γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις για την Πάολα, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής της. Εκεί βρίσκουν χρόνο για χαλάρωση, απολαυστικές βόλτες και στιγμές που τους φέρνουν ακόμη πιο κοντά. Η επιλογή αυτή δείχνει την ανάγκη τους για ισορροπία ανάμεσα στην ένταση της νυχτερινής ζωής και την ηρεμία της εξοχής. Πρόκειται για μια αντίθεση που, στην περίπτωσή τους, μοιάζει να λειτουργεί θεραπευτικά.

Ένας άλλος αγαπημένος τους προορισμός είναι η Κρήτη, ο τόπος καταγωγής του Λάζαρου Βαφειάδη, τον οποίο επισκέπτονται συχνά.

Η Πάολα βγαίνει στη σκηνή με όλη τη δύναμή της , γνωρίζοντας ότι πίσω της υπάρχει ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον που τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη. Ο Λάζαρος, από την άλλη, φαίνεται να ασπάζεται πλήρως αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι ο σύντροφος που στηρίζει χωρίς να επισκιάζει και βρίσκεται δίπλα της με διακριτική, αλλά ουσιαστική παρουσία.

Η εικόνα τους στην πρεμιέρα, η καθημερινότητά τους στη Χαλκιδική και η γενικότερη στάση τους συνθέτουν μια σχέση που, παρά τις δυσκολίες ή τις φήμες, δείχνει να εξελίσσεται με σταθερότητα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μυστικό: λιγότερη δημοσιότητα, μεγαλύτερη ουσία και περισσότερος χρόνος μαζί.