Κυβέρνηση: Αγώνας για γιορτές χωρίς μπλόκα – Τι συζητά και τι απορρίπτει το Μαξίμου

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την κυβέρνηση που θέλει τα μπλόκα να διαλυθούν πριν από τις γιορτές προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά και τις μετακινήσεις των πολιτών.

Η άρνηση των εκπροσώπων των μπλόκων να προσέλθουν χθες το απόγευμα σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ενίσχυσε τους φόβους ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν και τα Χριστούγεννα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία.

Έτσι η κυβέρνηση χθες δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας απηύθυνε νέα πρόσκληση σε διάλογο και έδωσε ένα πλαίσιο στα αιτήματα που έδωσαν στην δημοσιότητα την Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ο Κώστας Τσιάρας είπε ότι υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών. Παράλληλα μπορούν να συζητηθούν μέτρα για την ενέργεια με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα και για τα καύσιμα, ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Για τον ΕΛΓΑ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εξήγησε ότι μπορούν να εξεταστούν άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας. Επιπλέον είναι δυνατόν να συζητηθεί και η ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Οι κόκκινες γραμμές

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διαχώρισε τα αιτήματα των αγροτών σε τρεις ομάδες: τα λογικά αιτήματα που μπορούν να συζητηθούν, τα μαξιμαλιστικά αιτήματα, όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων και αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν εξαιτίας των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως οι χαμηλότερες εγγυημένες τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Μάλιστα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η εξυγίανση των ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ είναι αδιαπραγμάτευτη μεταρρύθμιση και θα προχωρήσει κανονικά παρά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου.

Πιέσεις της αγοράς

Για την κυβέρνηση αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις Τσιάρα και Μαρινάκη, είναι να ανοίξουν οι δρόμοι. Η ομαλή κίνηση της οικονομίας που σε πολλές περιοχές αγγίζει το 40% του ΑΕΠ όλης της χρονιάς αποτελεί για το Μαξίμου βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με την «Καθημερινή», καθώς γνωρίζει πως αν η εορταστική κίνηση «πέσει» και δεν υπάρξουν «ομαλά Χριστούγεννα», τότε η αντίδραση της «αγοράς» δεν θα είναι μόνο απέναντι στους αγρότες, αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση που δεν βρήκε το αντίδοτο στις κινητοποιήσεις.

Η πίεση προς την κυβέρνηση είναι αμφίδρομη. Οι θεσμικοί φορείς της παραγωγής, της βιομηχανίας, της μεταποίησης, του εμπορίου και των εξαγωγών της Ελλάδας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους από την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο, μιλώντας για τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Στην κυβέρνηση είναι εν αναμονή της απάντησης των αγροτών, με τα περιθώρια πάντως συνάντησης με τον Πρωθυπουργό να μην είναι απεριόριστα, καθώς μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής.