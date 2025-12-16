Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: «Δεν είχαμε κόντρα με τον τοπογράφο» λέει ο μεσίτης της Μυκόνου

«Δεν είχαμε καμία αντιδικία με τον τοπογράφο. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης», δηλώνει αποκλειστικά στη Realnews ο γνωστός μεσίτης της Μυκόνου που ερευνάται για την υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024. Την περασμένη Τρίτη, το Μεικτό Ορκωτό Αθηνών έκρινε ενόχους δύο κατηγορουμένους, καταδικάζοντας σε ισόβια κάθειρξη και σε έξι χρόνια φυλάκιση τον 45χρονο εκτελεστή και σε κάθειρξη εννέα ετών τον 48χρονο συνεργό του.

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ωστόσο η εισαγγελέας ζήτησε να ερευνηθεί ο ρόλος του μεσίτη για ηθική αυτουργία στο έγκλημα. «Θα πρέπει να αναζητήσουμε το κίνητρο της δολοφονίας των δύο κατηγορουμένων στην αγάπη τους για τα χρήματα», είπε στην αγόρευσή της, ενώ άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι οι δύο άνδρες σκότωσαν τον 54χρονο τοπογράφο εκτελώντας ένα ακριβό συμβόλαιο θανάτου.

Μετά τη δολοφονία του τοπογράφου, συνεργάτες του θύματος κατέθεσαν ότι είχε κόντρα με μεσίτη της Μυκόνου για επαγγελματικούς λόγους. Ο μεσίτης «σπάει τη σιωπή του» και περιγράφει τι είχε συμβεί. «Οταν σκότωσαν τον Παναγιώτη, δύο συνεργάτες του υποστήριξαν ότι είχαμε αντιδικία για δύο οικόπεδα. Τα οικόπεδά μας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, σε περιοχή της Μυκόνου. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καμία κόντρα, ούτε είχαμε κάνει συνεταιρισμό. Όμως στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί, μέχρι το 2020 που “κόψαμε”. Τότε, ο Παναγιώτης έκρινε ότι δεν έπρεπε να πουλήσω το οικόπεδό μου σε μεγάλη εταιρεία με ξενοδοχεία, διότι αν το κάναμε και οι δύο ταυτόχρονα, θα είχαμε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Όμως τελικά πούλησε και ο Παναγιώτης και συγκεκριμένα στις αρχές του 2021, ενώ εγώ στο τέλος του 2020. Οπότε κανένας μας δεν είχε χασούρα ή πρόβλημα και αυτό αποδεικνύεται. Όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι καλό για εμένα που είμαι επαγγελματίας και οικογενειάρχης. Έτυχε να έχω ένα οικόπεδο δίπλα από τον δολοφονηθέντα», δηλώνει ο μεσίτης.

Όπως αποκαλύπτει, μέχρι τώρα δεν έχει κληθεί να καταθέσει για την υπόθεση, όμως θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών όποτε εκείνες το κρίνουν: «Δεν με έχουν καλέσει ποτέ, ούτε καν ως μάρτυρα. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης να με ελέγξει και να καταθέσω σε οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως ας σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε δύο άτομα για τη δολοφονία του Παναγιώτη και ας σεβαστούμε τη μνήμη του. Στο παρελθόν έχουν χτυπήσει και εμένα και μάλιστα έχουν αποπειραθεί να με σκοτώσουν».

Η είδηση της δολοφονίας του Παναγιώτη Στάθη αλλά και το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε την εκτέλεσή του «πάγωσαν» το πανελλήνιο. Ο δράστης είχε στήσει ενέδρα στο θύμα του το πρωί, στις 2 Ιουλίου 2024. Μόλις ο τοπογράφος έφτασε με το αυτοκίνητό του στα γραφεία της εταιρείας στο Ψυχικό, ο εκτελεστής, που επέβαινε σε μηχανή, τον πλησίασε και άνοιξε πυρ. Πολύ σύντομα οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του 48χρονου και του 45χρονου, οι οποίοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες: «Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Είμαι ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ. Μου την έστησαν», υποστήριξε ο 48χρονος εκτελεστής, όμως δεν έπεισε το δικαστήριο που τον καταδίκασε, όπως και τον συνεργό του.