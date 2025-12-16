Σίδνεϊ: Βίντεο με ηλικιωμένο ζευγάρι που όρμησε για να σταματήσει τον έναν δράστη – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους «ήρωες μέχρι τέλους»

Συγκλονιστικές εικόνες και μαρτυρίες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές δύο ανθρώπων που επιχείρησαν να σταματήσουν τον έναν δράστη, πληρώνοντας με τη ζωή τους μια πράξη ηρωισμού.

Δύο από τα θύματα της ένοπλης επίθεσης καταγράφηκαν σε βίντεο, λίγα μόλις λεπτά πριν από τον τραγικό θάνατό τους, την ώρα που πάλευαν να αφοπλίσουν έναν από τους δύο ενόπλους.

Συνολικά, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στη δεύτερη φονικότερη επίθεση μαζικών πυροβολισμών στην ιστορία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ και ο 50χρονος πατέρας του, Σατζίντ, στέκονταν σε πεζογέφυρα στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ και άνοιξαν πυρ εναντίον του κόσμου που γιόρταζε την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία.

Το ηρωικό ζευγάρι

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα να πέφτει στο οδόστρωμα δίπλα στον Σατζίντ, κρατώντας το όπλο που μόλις είχε καταφέρει να του αποσπάσει, ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα.

«Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι, στην αρχή του περιστατικού, δύο άνθρωποι ήταν από τους πρώτους που εντόπισαν τον ένοπλο και προσπάθησαν γενναία να τον αφοπλίσουν», έγραψε ένας χρήστης στα social media.

«Τραγικά, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Ήταν κι αυτοί ήρωες».



Μάρτυρας που παρακολούθησε τη σκηνή χαρακτήρισε τον άνδρα «ήρωα», γράφοντας: «Είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να προσπαθεί ηρωικά να αφοπλίσει αυτόν τον διαβολικό τρομοκράτη. Η οικογένειά του πρέπει να γνωρίζει ότι προσπαθούσε να σώσει ζωές. Είναι ήρωας».

Μια άλλη μάρτυρας, η Τζένι, κάτοικος της περιοχής κινεζικής καταγωγής, δήλωσε στην εφημερίδα Xiaoxiang Morning Post ότι αρχικά νόμιζε πως άκουσε «πυροτεχνήματα», πριν δει τους δύο άνδρες να παλεύουν την ώρα που εκείνη πάρκαρε το αυτοκίνητό της.

«Ήμουν αποσβολωμένη εκείνη τη στιγμή. Κοιτώντας πίσω σε αυτή τη σκηνή, ένιωσα βαθύ σοκ, γιατί όλοι έτρεχαν να φύγουν εκείνη την ώρα», είπε.

Η Τζένι περιέγραψε ότι είδε τον Σατζίντ να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, όταν δέχθηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε από έναν μεγαλύτερο άνδρα, τον οποίο υπολόγισε γύρω στα 70 ή 80 χρόνια, ο οποίος στη συνέχεια του άρπαξε το όπλο.

Ανέφερε επίσης ότι πίσω από τον ήρωα βρισκόταν μια αδύνατη, ηλικιωμένη γυναίκα. Όταν η ίδια είδε, όπως είπε, έναν άνδρα να πυροβολεί από τη γέφυρα, κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητο προς την παραλία, μάζεψε την οικογένειά της και έφυγε βιαστικά για το σπίτι.

Ένας άνδρας, που είχε κρυφτεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ανέφερε ότι είδε το ζευγάρι να κείτεται μέσα στο «μονοπάτι της καταστροφής».

«Δεν ήξερα αν εξακολουθούσα να διατρέχω κίνδυνο, γιατί η αστυνομία ακόμη πυροβολούσε», είπε τη Δευτέρα στην εκπομπή 7.30 του ABC.

«Έτσι πήγα κοντά τους και έλεγξα τον σφυγμό του… έλεγξα την αναπνοή του. Και πάω να ξεκινήσω ΚΑΡΠΑ. Τότε έρχεται ένας άλλος τύπος και μου λέει: “Φίλε, φύγε. Δεν είναι ασφαλές. Έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει”. Και βλέπω τη γυναίκα του ξαπλωμένη πάνω του, μπρούμυτα».

Θύματα

Από τα 15 θύματα της επίθεσης έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί τα εννέα, μεταξύ των οποίων και το μικρότερο θύμα, η 10χρονη Ματίλντα.

Δώδεκα άνθρωποι που τραυματίστηκαν παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 26 νοσηλεύονται σε επτά νοσοκομεία του Σίδνεϊ. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αχμέντ ελ Αχμέντ, ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ήρωας, καθώς όρμησε και ήρθε αντιμέτωπος με έναν από τους τρομοκράτες της επίθεσης στην παραλία Bondi.