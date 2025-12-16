Σίδνεϊ: Βίντεο με ηλικιωμένο ζευγάρι που όρμησε για να σταματήσει τον έναν δράστη – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους «ήρωες μέχρι τέλους»

Σύνοψη από το

  • Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που επιχείρησε να σταματήσει τον έναν δράστη, πληρώνοντας με τη ζωή του μια πράξη ηρωισμού.
  • Συνολικά 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, τη δεύτερη φονικότερη στην ιστορία της Αυστραλίας, με πλάνα να δείχνουν θύματα να παλεύουν να αφοπλίσουν έναν ένοπλο.
  • Μάρτυρες περιέγραψαν τις πράξεις των θυμάτων ως ηρωικές, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες νοσηλεύεται και ο Αχμέντ ελ Αχμέντ, ο οποίος επίσης ήρθε αντιμέτωπος με έναν τρομοκράτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Σίδνεϊ: Βίντεο με ηλικιωμένο ζευγάρι που όρμησε για να σταματήσει τον έναν δράστη – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους «ήρωες μέχρι τέλους»
Πηγή: Χ

Συγκλονιστικές εικόνες και μαρτυρίες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές δύο ανθρώπων που επιχείρησαν να σταματήσουν τον έναν δράστη, πληρώνοντας με τη ζωή τους μια πράξη ηρωισμού.

Δύο από τα θύματα της ένοπλης επίθεσης καταγράφηκαν σε βίντεο, λίγα μόλις λεπτά πριν από τον τραγικό θάνατό τους, την ώρα που πάλευαν να αφοπλίσουν έναν από τους δύο ενόπλους.

Συνολικά, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στη δεύτερη φονικότερη επίθεση μαζικών πυροβολισμών στην ιστορία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ και ο 50χρονος πατέρας του, Σατζίντ, στέκονταν σε πεζογέφυρα στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ και άνοιξαν πυρ εναντίον του κόσμου που γιόρταζε την εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία.

Πηγή: Χ

Το ηρωικό ζευγάρι

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα να πέφτει στο οδόστρωμα δίπλα στον Σατζίντ, κρατώντας το όπλο που μόλις είχε καταφέρει να του αποσπάσει, ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα.

«Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι, στην αρχή του περιστατικού, δύο άνθρωποι ήταν από τους πρώτους που εντόπισαν τον ένοπλο και προσπάθησαν γενναία να τον αφοπλίσουν», έγραψε ένας χρήστης στα social media.

«Τραγικά, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Ήταν κι αυτοί ήρωες».


Μάρτυρας που παρακολούθησε τη σκηνή χαρακτήρισε τον άνδρα «ήρωα», γράφοντας: «Είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να προσπαθεί ηρωικά να αφοπλίσει αυτόν τον διαβολικό τρομοκράτη. Η οικογένειά του πρέπει να γνωρίζει ότι προσπαθούσε να σώσει ζωές. Είναι ήρωας».

Μια άλλη μάρτυρας, η Τζένι, κάτοικος της περιοχής κινεζικής καταγωγής, δήλωσε στην εφημερίδα Xiaoxiang Morning Post ότι αρχικά νόμιζε πως άκουσε «πυροτεχνήματα», πριν δει τους δύο άνδρες να παλεύουν την ώρα που εκείνη πάρκαρε το αυτοκίνητό της.

«Ήμουν αποσβολωμένη εκείνη τη στιγμή. Κοιτώντας πίσω σε αυτή τη σκηνή, ένιωσα βαθύ σοκ, γιατί όλοι έτρεχαν να φύγουν εκείνη την ώρα», είπε.

Η Τζένι περιέγραψε ότι είδε τον Σατζίντ να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, όταν δέχθηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε από έναν μεγαλύτερο άνδρα, τον οποίο υπολόγισε γύρω στα 70 ή 80 χρόνια, ο οποίος στη συνέχεια του άρπαξε το όπλο.

Ανέφερε επίσης ότι πίσω από τον ήρωα βρισκόταν μια αδύνατη, ηλικιωμένη γυναίκα. Όταν η ίδια είδε, όπως είπε, έναν άνδρα να πυροβολεί από τη γέφυρα, κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητο προς την παραλία, μάζεψε την οικογένειά της και έφυγε βιαστικά για το σπίτι.

Ένας άνδρας, που είχε κρυφτεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ανέφερε ότι είδε το ζευγάρι να κείτεται μέσα στο «μονοπάτι της καταστροφής».

Φωτογραφία: Matrix News

«Δεν ήξερα αν εξακολουθούσα να διατρέχω κίνδυνο, γιατί η αστυνομία ακόμη πυροβολούσε», είπε τη Δευτέρα στην εκπομπή 7.30 του ABC.

«Έτσι πήγα κοντά τους και έλεγξα τον σφυγμό του… έλεγξα την αναπνοή του. Και πάω να ξεκινήσω ΚΑΡΠΑ. Τότε έρχεται ένας άλλος τύπος και μου λέει: “Φίλε, φύγε. Δεν είναι ασφαλές. Έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει”. Και βλέπω τη γυναίκα του ξαπλωμένη πάνω του, μπρούμυτα».

Θύματα

Από τα 15 θύματα της επίθεσης έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί τα εννέα, μεταξύ των οποίων και το μικρότερο θύμα, η 10χρονη Ματίλντα.

Δώδεκα άνθρωποι που τραυματίστηκαν παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 26 νοσηλεύονται σε επτά νοσοκομεία του Σίδνεϊ. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αχμέντ ελ Αχμέντ, ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ήρωας, καθώς όρμησε και ήρθε αντιμέτωπος με έναν από τους τρομοκράτες της επίθεσης στην παραλία Bondi.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Νο1 άσκηση για σμιλεμένους γλουτούς – Την κάνετε στο σπίτι και διαρκεί 1 λεπτό

54χρονη που νόμιζε ότι είχε ιγμορίτιδα έλαβε διάγνωση για σπάνιο καρκίνο – Η συγκλονιστική μαρτυρία της

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο...
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόν...
06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα