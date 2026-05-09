«Μητριά από την κόλαση»: Άφησε την 14χρονη κόρη της να ζυγίζει μόλις 15 κιλά – Την κλείδωνε στο υπνοδωμάτιο

Στεφανία Κασίμη

Για κακοποίηση της 14χρονης θετής κόρης της, η οποία έφτασε να ζυγίζει μόλις 15 κιλά λόγω στέρησης τροφής και νερού,  κατηγορείται μία γυναίκα από το Ουισκόνσιν. Η «μητριά από την κόλαση» όπως την χαρακτηρίζει η NY Post, δήλωσε «μη αποδοχή της ενοχής» της σε μία υπόθεση που έχει σοκάρει τις ΗΠΑ.

Η 52χρονη Μελίσα Γκούντμαν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ποινή κάθειρξης έως και 46 ετών, εάν της επιβληθεί η μέγιστη ποινή για τις κατηγορίες της χρόνιας παραμέλησης που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη και συναισθηματική βλάβη, καθώς και της παράνομης κατακράτησης. Η ανακοίνωση της ποινής της έχει οριστεί για την 1η Ιουλίου.

Το «σπίτι του τρόμου»

Η Γκούντμαν, μαζί με τον σύζυγό της Γουόλτερ, κατηγορείται ότι άφησε την θετή της κόρη, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, να λιμοκτονήσει. Σύμφωνα με το περιοδικό People, κατηγορίες για την κακοποίηση αντιμετωπίζουν επίσης η βιολογική κόρη της Μελίσα, Σαβάνα Γκούντμαν, και η σύντροφός της, Κέιλα Στέμλερ.

Οι εισαγγελείς του Ουισκόνσιν υποστηρίζουν ότι η οικογένεια:  Κλείδωνε την έφηβη σε ένα υπνοδωμάτιο χωρίς στρώμα, την περιόριζε στο δωμάτιό της για χρόνια και της στερούσε συστηματικά τροφή και νερό.

Το τροχόσπιτο όπου ζούσαν μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «σπίτι του τρόμου» για το κορίτσι. Όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν τον Αύγουστο του 2025, η κατάστασή της ήταν τέτοια που την πέρασαν για 6χρονο παιδί.

Φυλακές της κομητείας Ουτάγκαμι
Μελίσα Γκούντμαν

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού, Γουόλτερ Γκούντμαν, κάλεσε το 911 αναφέροντας ότι η κόρη του ήταν άρρωστη και βρισκόταν σε λήθαργο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν το κορίτσι να ζυγίζει μόλις 15 κιλά. Νοσηλεύτηκε εσπευσμένα με πολυοργανική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένης αναπνευστικής ανεπάρκειας και παγκρεατίτιδας.

Από το 2020 έως τον Αύγουστο του 2025, το θύμα ήταν σε πλήρη απομόνωση στο τροχόσπιτο στην περιοχή Ονέιντα του Ουισκόνσιν. Για να δικαιολογήσουν την απουσία της, οι δράστες έλεγαν στα υπόλοιπα μέλη της ευρύτερης οικογένειας ότι η κοπέλα βρισκόταν σε διακοπές ή ότι έμενε με άλλους συγγενείς.

 

 

