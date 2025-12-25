Σμαράγδα Καρύδη: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε…»

Σύνοψη από το

  • Η Σμαράγδα Καρύδη θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγάπησε το «Παρά Πέντε» και παρακολούθησε το reunion.
  • Η ηθοποιός έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, η οποία ήταν γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη, ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες από το reunion.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αγαπημένη ηθοποιός έγραψε: «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παρά Πέντε
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγάπησε το «Παρά Πέντε» και την Τρίτη (23/12) παρακολούθησε το reunion, θέλησε να πει η Σμαράγδα Καρύδη. Η ηθοποιός, η οποία στη θρυλική σειρά υποδύθηκε την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου», μία τρομερά πλούσια γυναίκα με καρδιά μικρού παιδιού, το βράδυ της Τετάρτης έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, η οποία ήταν γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, στη δημοσίευσή της ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το reunion. Σε αυτές, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη με τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά, τόσο στα γυρίσματα που έγιναν μέσα στο στούντιο, όσο και σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν για τις νέες σκηνές που παρακολουθήσαμε.

Παρά Πέντε
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», έχει γράψει η αγαπημένη ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χριστούγεννα: Ψυχολόγος εξηγεί πώς οι γιορτές λειτουργούν συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» του ψυχισμού

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

Δήμος νησιού προσλαμβάνει νέο προσωπικό: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

«Ειδικό» επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ σε ασφαλισμένους-Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ το πρόσωπο της Σιμώνης Χριστοδούλου στο μπράτσο του – Βίντεο

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στ...
10:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου για την σεξουαλική παρενόχληση: «Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει κάνει σύστημα, έτσι φέρεται»

Την προηγούμενη Παρασκευή (19/12), η Ελένη Χατζίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της αποκάλυψ...
09:46 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χριστίνα Παππά: Η τρυφερή ανάρτηση για την εγγονή της – «Κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος…»

Η γέννηση της κόρης της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά, τον Σεπτέμβριο του 2022, δεν άλλαξ...
09:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Βαρθακούρης: Η οικογενειακή φωτογραφία με τους τρεις αδελφούς του – «Επιτέλους όλοι μαζί»

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Π...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα