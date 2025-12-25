Σμαράγδα Καρύδη: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε…»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που αγάπησε το «Παρά Πέντε» και την Τρίτη (23/12) παρακολούθησε το reunion, θέλησε να πει η Σμαράγδα Καρύδη. Η ηθοποιός, η οποία στη θρυλική σειρά υποδύθηκε την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου», μία τρομερά πλούσια γυναίκα με καρδιά μικρού παιδιού, το βράδυ της Τετάρτης έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, η οποία ήταν γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, στη δημοσίευσή της ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το reunion. Σε αυτές, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη με τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά, τόσο στα γυρίσματα που έγιναν μέσα στο στούντιο, όσο και σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν για τις νέες σκηνές που παρακολουθήσαμε.

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», έχει γράψει η αγαπημένη ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.