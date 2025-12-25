Κατερίνα Καινούργιου: «Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…» – Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου φέτος, καθώς έμεινε έγκυος στην κόρη της. Αυτά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που περνάει με το μωρό της, το οποίο βρίσκεται στην κοιλίτσα της.
  • Η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» έκανε μία άκρως εορταστική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία φόρεσε ένα εντυπωσιακό μάξι φόρεμα που αναδεικνύει την φουσκωμένη κοιλίτσα της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε ένα μήνυμα αγάπης, τονίζοντας: «Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου το φετινό έτος, καθώς έμεινε έγκυος στην κόρη της, την οποία σε λίγους μήνες θα έχει στην αγκαλιά της. Αυτά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που περνάει με το μωρό της, το οποίο βρίσκεται στην κοιλίτσα της, και σίγουρα θα έχουν μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. Πριν από λίγες ώρες, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», έκανε μία άκρως εορταστική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η μέλλουσα μητέρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες στις οποίες την βλέπουμε με το εντυπωσιακό μάξι φόρεμα που φόρεσε για την Παραμονή Χριστουγέννων στην εκπομπή της.

Το φόρεμα αναδεικνύει με έναν πολύ όμορφο τρόπο την φουσκωμένη κοιλίτσα της, την οποία στα στιγμιότυπα αγγίζει τρυφερά.

Η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρει: «Παραμονή Χριστουγέννων…κ ό,τι κι αν μας έφερε αυτή η χρονιά, απόψε επιτρέπεται να ελπίζουμε… Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα… Καλά Χριστούγεννα σε όλους… Σας στέλνω την αγάπη μου!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

«5 ιατρικά θαύματα που μας συγκλόνισαν τα Χριστούγεννα» – Γιατροί και νοσηλευτές μοιράζονται την εμπειρία τους

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:46 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χριστίνα Παππά: Η τρυφερή ανάρτηση για την εγγονή της – «Κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος…»

Η γέννηση της κόρης της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά, τον Σεπτέμβριο του 2022, δεν άλλαξ...
09:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Βαρθακούρης: Η οικογενειακή φωτογραφία με τους τρεις αδελφούς του – «Επιτέλους όλοι μαζί»

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Π...
08:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Κιντάτος για Βασίλη Καρρά: «Με παίρνει μία αγκαλιά και κλαίγαμε πέντε λεπτά…»

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της γενιάς του, με τα τραγούδια ...
07:49 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν»

Την Κωνσταντίνα Μιχαήλ συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η επι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα