Κατερίνα Καινούργιου: «Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…» – Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο Instagram

Ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου το φετινό έτος, καθώς έμεινε έγκυος στην κόρη της, την οποία σε λίγους μήνες θα έχει στην αγκαλιά της. Αυτά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που περνάει με το μωρό της, το οποίο βρίσκεται στην κοιλίτσα της, και σίγουρα θα έχουν μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. Πριν από λίγες ώρες, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», έκανε μία άκρως εορταστική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η μέλλουσα μητέρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικές φωτογραφίες στις οποίες την βλέπουμε με το εντυπωσιακό μάξι φόρεμα που φόρεσε για την Παραμονή Χριστουγέννων στην εκπομπή της.

Το φόρεμα αναδεικνύει με έναν πολύ όμορφο τρόπο την φουσκωμένη κοιλίτσα της, την οποία στα στιγμιότυπα αγγίζει τρυφερά.

Η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρει: «Παραμονή Χριστουγέννων…κ ό,τι κι αν μας έφερε αυτή η χρονιά, απόψε επιτρέπεται να ελπίζουμε… Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα… Καλά Χριστούγεννα σε όλους… Σας στέλνω την αγάπη μου!».