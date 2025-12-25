Στέλιος Κουδουνάρης για το «My Style Rocks»: «Ποτέ μην λες ποτέ – Υπάρχει και το είπα ξείπα»

Ο Στέλιος Κουδουνάρης παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κι απάντησε για το αν θα ήθελε να λάβει μέρος σε έναν επόμενο κύκλο του My Style Rocks.

«Είναι πολύ ευχάριστο γιατί ο κόσμος το περιμένει το “My Style Rocks”. Κάθε μέρα μου μιλάνε για αυτό, ενώ έχω πει ότι δεν θα ξαναείμαι, ανυπομονώ να το δω να συμβαίνει μπροστά μου», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Δεν ξέρω αν θα είμαι στο My Style Rocks, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Υπάρχει και το είπα ξείπα, αλλά είναι αλήθεια ότι θέλω να το ξαναδώ, με ή χωρίς εμένα. Το κίνητρό μου θα ήταν ανάλογα με τον χρόνο μου κι άλλες υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει που να με ενοχλεί ή όχι, απλά με κούρασε γιατί ήταν συνεχόμενες σεζόν» συμπλήρωσε.

