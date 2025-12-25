Ιορδανικά αεροπορικά πλήγματα στη νότια Συρία κατά δικτύων ναρκωτικών

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Συρία
φωτογραφία αρχείου - πηγή: AP Photo/Ariel Schalit

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στοχοποιώντας κυκλώματα διακινητών ναρκωτικών στη νότια Συρία.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν «κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και αποθήκες» στην επαρχία Σουάιντα, στο «νότιο και στο ανατολικό» τμήμα της, ανέφερε το δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια μέσω Telegram.

Από την πλευρά του το γενικό επιτελείο στο Αμάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα εναντίον εγκαταστάσεων «χρησιμοποιούμενων από διακινητές όπλων και ναρκωτικών» ως ορμητήρια της δράσης τους «στην ιορδανική επικράτεια».

Κάτοικος στη Σουάιντα, σε τομέα της κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, ανέφερε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε «εξαιρετικά σφοδρούς βομβαρδισμούς» που είχαν στο στόχαστρο «οδούς του λαθρεμπορίου».

Στην ανακοίνωσή τους οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως οι εγκαταστάσεις που έβαλαν στο στόχαστρο «καταστράφηκαν» σε «συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους».

Πρόσθεσαν ότι «εξουδετέρωσαν έναν ορισμένο αριθμό διακινητών όπλων και ναρκωτικών που οργάνωναν επιχειρήσεις διακίνησης όπλων και ναρκωτικών προς την ιορδανική επικράτεια».

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία (2011-2024), το κάπταγκον, παράνομο διεγερτικό με δραστική ουσία είδος αμφεταμίνης, φέρεται να είχε γίνει το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας και, κατά τους πολέμιούς της, βασικός πόρος χρηματοδότησης της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, που κατηγορείται πως είχε μετατρέψει τη χώρα σε «ναρκωκράτος».

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ πριν από έναν χρόνο, οι νέες de facto αρχές ανακοίνωσαν πως εντόπισαν μεγάλες ποσότητες κάπταγκον σε αποθήκες και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τον Απρίλιο η Ιορδανία ανακοίνωσε πως αναχαίτισε φορτίο κάπταγκον προερχόμενου από τη Συρία και προχώρησε στην κατάσχεση «εκατοντάδων χιλιάδων» χαπιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποφύγετε τους τοξικούς καβγάδες με την οικογένειά σας αυτά τα Χριστούγεννα

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

Aποκαλυπτικά στοιχεία: Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό, «θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επ...

«Εξοικονομώ 2025»: Τα ποσά και οι προθεσμίες – Όλα τα SOS πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:40 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Η NASA δημοσίευσε νέο χάρτη του Σύμπαντος με τα 102 χρώματα του ουρανού – Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ

Το διαστημικό τηλεσκόπιο SPHEREx της NASA εκτοξεύθηκε τον Μάρτιο, αλλά ολοκλήρωσε ήδη τον πρώτ...
01:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικά UAV που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 16 ουκρανικά μη επανδ...
00:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στην Πορτογαλία: 13χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του

Τραγωδία στην Πορτογαλία, καθώς ενας 43χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 13χρονο γιο της πρώην συν...
23:52 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Βρέθηκε λύση στο πρόβλημα προσωρινής μετεγκατάστασης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά και επί μία τριετία στο κτί...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα