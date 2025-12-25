Ζελένσκι: Εύχεται «θάνατο για τον Πούτιν» και «ειρήνη για την Ουκρανία» στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε χριστουγεννιάτικο μήνυμα στον λαό της Ουκρανίας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «σήμερα μοιραζόμαστε ένα όνειρο και κάνουμε μια ευχή για όλους».

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα, διάρκειας 8 λεπτών, ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέει ότι όλοι οι Ουκρανοί εύχονται «να πεθάνει».

«Μακάρι να πεθάνει (σ.σ. may he perish, αναφέρεται χαρακτηριστικά στους αγγλικούς υπότιτλους του μηνύματός του) εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως, όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν» ανέφερε ο Ζελένσκι στο σχετικό απόσπασμα.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε νέα προθυμία να κάνει παραχωρήσεις σε διάφορα βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων που απειλούσαν να σταματήσουν την αναδυόμενη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη στη Ρωσία.

Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή και ευρεία συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο 20 σημείων που περιέγραψε ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ μας, της Αμερικής, της Ευρώπης και των Ρώσων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει να λάβει απάντηση από τη Μόσχα την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση της αμερικανικής πλευράς με το Κρεμλίνο.