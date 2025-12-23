Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

  • Η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την ποινικολόγο, Γιάννα Παναγοπούλου, αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της.
  • Το ένα, θα είναι το όνομα της πεθεράς της, Πολυξένη, ενώ το δεύτερο θα είναι Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες.
  • Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η επιλογή του ονόματος Αλεξάνδρα προέκυψε μετά από ένα συγκινητικό περιστατικό με την αδερφή της φίλης της, λίγο πριν τον θάνατό της.
Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την ποινικολόγο, Γιάννα Παναγοπούλου, αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε, αρχικά, ότι το μωρό, που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή θα έχει δυο ονόματα. Το ένα, θα είναι το όνομα της πεθεράς της, Πολυξένη, ενώ το δεύτερο θα είναι Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες.

«Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή», είπε η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε:

«Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της κολλητής που της Αλεξάνδρας που έχει φύγει από τη ζωή. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Ξύπνησε και ήταν καλύτερα. Της είπα ότι ήθελα κάτι να της πω και θα την έπαιρνα σε λίγο που θα έπαιρνα το αποτέλεσμα. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει».

14:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

12:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

11:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

07:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

