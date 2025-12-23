Θεσσαλονίκη: Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων – Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα σε βάρδιες

Σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων προχωρούν οι παραγωγοί, δίνοντας ανάσα στους εκδρομείς, χωρίς όμως να αποχωρούν από τα μπλόκα, όπου παραμένουν καθημερινά σε βάρδιες.

Την ίδια στιγμή, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:00 θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Πηγή: ΑΠΕ

