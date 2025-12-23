Τα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από τη χορωδία του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων

  • 35 παιδιά από τη χορωδία του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων έψαλλαν τα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που τα παιδιά προέρχονταν από την κοινότητά του, καλωσορίζοντάς τα στην Αρχιεπισκοπή.
  • Ο Μακαριώτατος ευχήθηκε στα παιδιά «να έχετε πρόοδο, να μάθετε γράμματα, αλλά κύρια να γίνετε καλοί άνθρωποι, καλοί Χριστιανοί, καλοί Έλληνες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Αίθουσα του Θρόνου 35 παιδιά, από τη χορωδία του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων έψαλλαν τα κάλαντα στον Mακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

«Γιατί πρώτα από όλα θυμόμαστε τα δικά μας τα χρόνια, όταν είμαστε μικροί με τις ωραίες αναμνήσεις. Και ύστερα χαιρόμαστε πολύ όταν βλέπουμε εκείνα τα παιδιά που περπατάνε στο δρόμο, που πάνε στο σχολείο, που παίζουνε στις αυλές, που και εμείς, όπως και εγώ παίξαμε, πήγαμε στο ίδιο σχολείο και είχαμε τα ίδια και τα ίδια αισθήματα που νιώθετε εσείς σήμερα. Υπάρχει μια διαφορά μόνο ότι εμείς τώρα μεγαλώσαμε και η χαρά μας είναι να σας καμαρώνουμε.

Ιδιαίτερα εγώ αισθάνομαι πολύ χαρούμενος σήμερα που τα παιδιά από το χωριό μου, από την κοινότητα μας, από την περιοχή μας ήρθαν εδώ για να μας πούνε το χαρμόσυνο μήνυμα, Το Χριστός γεννάται. Καλωσορίσατε! Να έχετε πρόοδο, να μάθετε γράμματα, αλλά κύρια να γίνετε καλοί άνθρωποι, καλοί Χριστιανοί, καλοί Έλληνες», είπε μεταξύ άλλων ο Mακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, απευθυνόμενος στα παιδιά που βρέθηκαν εκεί για να ψάλλουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

