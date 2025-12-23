Σδούκου: Να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις παράγοντας κινδύνου για όσους ταξιδεύουν

  • Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισήμανε ότι οι κινητοποιήσεις που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αποτελούν λανθασμένη πρακτική και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών που ταξιδεύουν. Τόνισε την ανάγκη για υπευθυνότητα σε περίοδο αυξημένης κινητικότητας, ιδίως για περιοχές που στηρίζονται στον χειμερινό τουρισμό.
  • Η κ. Σδούκου ανακοίνωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται ο κύκλος των καταβολών», με συνολικά 3,7 δισ. ευρώ να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων. Η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει ή δρομολογεί τα 20 από τα 27 αιτήματα, παρά την «αδιάλλακτη στάση» της αγροτικής αντιπροσωπείας να μην προσέλθει στον διάλογο.
  • Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως κεντρικό ζήτημα τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, προτείνοντας τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή. Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δοθεί οριστική λύση» πέρα από τον ουσιαστικό διάλογο, για τον οποίο «υπάρχει ακόμη περιθώριο».
Η επιλογή κινητοποιήσεων που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αποτελεί λανθασμένη πρακτική, καθώς εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών που ταξιδεύουν, επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Τόνισε, παράλληλα, ότι σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας απαιτείται υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ώστε να μη δοκιμάζονται η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και η οικονομική δραστηριότητα, ιδίως σε περιοχές που στηρίζονται στον χειμερινό τουρισμό.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου είπε στο ΕΡΤnews ότι «το γεγονός ότι περιορίζονται οι λωρίδες κυκλοφορίας και δημιουργείται έντονη συμφόρηση μάς επιστρέφει σε εικόνες μιας Ελλάδας τριάντα χρόνια πίσω», προσθέτοντας ότι «αντί να κινούμαστε σε ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους, θυμόμαστε εποχές παλιών εθνικών οδών με αυξημένη επικινδυνότητα».

Υπογράμμισε ότι «ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος είναι να βρεθούμε στο τραπέζι του διαλόγου», επισημαίνοντας πως «δεν είναι ωραίο ούτε για τους αγρότες να βρίσκονται έξω στο κρύο και στη βροχή, χρονιάρες μέρες, αλλά ούτε και για τους συμπολίτες μας που θα ταξιδέψουν και θα ταλαιπωρηθούν στους δρόμους και θα διακινδυνεύσουν κιόλας».

Όπως ανέφερε, «η ευθύνη ενός κράτους είναι να λαμβάνει υπόψη του όλη την κοινωνία και όχι μόνο μία κοινωνική ομάδα», υπογραμμίζοντας ότι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με αυξημένες μετακινήσεις πολιτών, επαγγελματιών και εμπορευμάτων, «δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου».

Αναφερόμενη στην πορεία των πληρωμών, δήλωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται ο κύκλος των καταβολών», διευκρινίζοντας πως «έως τις 29 και 30 Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί και τα υπόλοιπα 600 εκατομμύρια ευρώ, ώστε συνολικά να έχουν πιστωθεί 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων».

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που έχουν τεθεί, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως έχει ήδη ικανοποιήσει ή δρομολογεί τα 20 από τα 27 αιτήματα», σημειώνοντας ότι «παρότι υπήρξε πρόσκληση στο τραπέζι του διαλόγου για να εξηγηθούν όλα στις τεχνικές τους λεπτομέρειες, καταγράφηκε αδιάλλακτη στάση από την πλευρά της αγροτικής αντιπροσωπείας να μην προσέλθει».

Όπως ανέφερε η κ. Σδούκου «ο Πρωθυπουργός έθεσε ως κεντρικό ζήτημα τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής», προσθέτοντας ότι «μέσα από τη σύσταση διακομματικής επιτροπής θα συζητηθεί πώς η επόμενη ημέρα θα είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, ώστε να υπάρχει πραγματική προοπτική για το μέλλον».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η χώρα περνά σε μια νέα εποχή», όπου «οι αγροτικές επιδοτήσεις θα δίνονται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ώστε τα χρήματα να καταλήγουν στους πραγματικά δικαιούχους αγρότες», επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου πέρα από τον ουσιαστικό διάλογο», προσθέτοντας ότι «υπάρχει ακόμη περιθώριο να πραγματοποιηθεί διάλογος ακόμα και την επόμενη εβδομάδα».

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, σημείωσε ότι «η συζήτηση με τους αγρότες για τόσο σοβαρά ζητήματα δεν πρέπει να γίνεται μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα», επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες απαντήσεις και συγκεκριμένες λύσεις, όχι γενικές συζητήσεις στον αέρα». Όπως ανέφερε, «ζητήματα όπως το αγροτικό ρεύμα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, η καταβολή αποζημιώσεων και οι εκκρεμείς πληρωμές, είναι θέματα στα οποία η κυβέρνηση έχει απαντήσεις να δώσει».

Τέλος, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση λειτουργεί εντός συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων», επισημαίνοντας ότι «με βάση αυτά τα περιθώρια κάνει το καλύτερο που μπορεί να γίνει», ενώ πρόσθεσε ότι «ακούγοντας τα εύλογα και δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου, μπορεί να δώσει λύσεις στη συντριπτική πλειονότητά τους, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί τα όρια αυτά».

12:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

