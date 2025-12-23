Αποκάλυψη: Ο Zodiac και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας» ήταν ο ίδιος άνθρωπος – Τι ισχυρίζεται έρευνα για τον δράστη πίσω από τους θρυλικούς φόνους

  • Μία νέα έρευνα ισχυρίζεται ότι ο κατά συρροή δολοφόνος «Zodiac» και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας» (Black Dahlia) ήταν το ίδιο άτομο, λύνοντας ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία των ΗΠΑ.
  • Ο συμβουλευτικός ερευνητής Άλεξ Μπέιμπερ πιστεύει ότι ο δράστης ήταν ο Μάρβιν Μάργκολις, αργότερα γνωστός και ως Μάρβιν Μέριλ, ο οποίος είχε εμπλακεί στη ζωή της Ελίζαμπεθ Σορτ.
  • Η ανάλυση των κωδικών «Z13» και «Z32» του Zodiac, σε συνδυασμό με ιστορικά αρχεία και την ιατρική κατάρτιση του Μάργκολις, οδήγησε σε αυτή την αποκάλυψη.
Αποκάλυψη: Ο Zodiac και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας» ήταν ο ίδιος άνθρωπος – Τι ισχυρίζεται έρευνα για τον δράστη πίσω από τους θρυλικούς φόνους
Πηγή: AP

Έπειτα από δεκαετίες μυστηρίου και αναπάντητων ερωτημάτων, μία νέα έρευνα ισχυρίζεται ότι ο κατά συρροή δολοφόνος «Zodiac» και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας» (Black Dahlia) ήταν το ίδιο άτομο, αποκαλύπτοντας έναν από τους πιο σκοτεινούς «δράκους» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Netflix: Το νέο true crime ντοκιμαντέρ για τον «Zodiac» θα παρουσιάσει πρωτόγνωρα στοιχεία για τον πιο διάσημο serial killer

Το αποκλειστικό της Daily Mail αποκαλύπτει ότι ο συμβουλευτικός ερευνητής Άλεξ Μπέιμπερ, συνιδρυτής της Cold Case Consultants of America, πιστεύει ότι έλυσε τα αινίγματα των δύο διαβόητων υποθέσεων.

Μεταξύ 1968 και 1969, ο Zodiac τρομοκρατούσε τη Βόρεια Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε θύματα και ισχυριζόμενος ότι είχε δολοφονήσει δεκάδες ακόμη. Παράλληλα κορόιδευε τα μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία με γράμματα και κώδικες, προκαλώντας το κοινό να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

ΗΠΑ: Ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών υποστηρίζει ότι ανακάλυψε τον serial killer Zodiac

Ωστόσο, δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 1947, μια άλλη δολοφονία συγκλόνισε την Καλιφόρνια.

Η φιλόδοξη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή ως «Black Dahlia», βρέθηκε νεκρή κοντά σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Το σώμα της είχε τεμαχιστεί, κομμένο καθαρά στη μέση, ενώ ο δολοφόνος της είχε σχηματίσει ένα γκροτέσκο χαμόγελο στο πρόσωπό της, το λεγόμενο «χαμόγελο της Γλασκόβης», αφού την είχε κόψει από τις γωνίες του στόματος μέχρι τα αυτιά.

ΗΠΑ: Μήνυμα του μυστηριώδους «Zodiac Killer» αποκρυπτογραφήθηκε 51 χρόνια μετά

Το σώμα της είχε πλυθεί πριν εγκαταλειφθεί για να βρεθεί από το κοινό.

Έπειτα από περισσότερα από πενήντα χρόνια μυστηρίου, αμέτρητες αστυνομικές και ερασιτεχνικές έρευνες, αποτυχημένες προσπάθειες χρήσης DNA και των καλύτερων μυαλών αποκρυπτογράφησης, ο Μπέιμπερ πιστεύει ότι τελικά έχει λύσει και τις δύο υποθέσεις.

«Είναι μαθηματικά αδύνατο να μην είναι αυτός»

Σύμφωνα με τον Μπέιμπερ, η ανάλυση των κωδικών «Z13» και «Z32» -άλυτα κωδικοποιημένα μηνύματα 13 και 32 χαρακτήρων αντίστοιχα, που εστάλησαν στην San Francisco Chronicle-, σε συνδυασμό με νέα στοιχεία, ιστορικά αρχεία και αποκρυπτογράφηση των επιστολών του Zodiac, αποκάλυψε ότι ο δράστης ήταν ο Μάρβιν Μάργκολις, αργότερα γνωστός και ως Μάρβιν Μέριλ.

O Μαργκόλις είχε εμπλακεί στη ζωή της Ελίζαμπεθ Σορτ, της λεγόμενης «Black Dahlia».

«Είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι απλώς μαθηματικά αδύνατο να μην είναι αυτός. Με όλες τις συνδέσεις, είτε είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στην ιστορία του κόσμου –τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος, κάθε φορά– είτε είναι ο δράστης», είπε ο Μπέιμπερ είπε στη βρετανική εφημερίδα.

Μάρβιν Μάργκολις (Black Dahlia)

Ο Μάργκολις, γεννημένος στο Σικάγο το 1925, υπηρέτησε στον Αμερικανικό Ναυτικό και υπηρέτησε ως στρατιωτικός νοσοκόμος, αποκτώντας τόσο χειρουργικές δεξιότητες όσο και ικανότητες σκοποβολής, δεξιότητες που αντικατοπτρίζονται στα εγκλήματα τόσο της Σορτ όσο και του δολοφόνου Zodiac.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρετώντας στο Οκινάουα, ήρθε αντιμέτωπος με τραυματικές εμπειρίες και ανάπτυξε αίσθηση «απέχθειας» και «επιθετικότητας».

Από τον πόλεμο, έφερε πίσω ένα ιαπωνικό τουφέκι Nagoya με ξιφολόγχη τύπου 30, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία, χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση του Zodiac.

Μετά τον πόλεμο, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC), όπου η πρώτη του άσκηση ήταν η ανατομία ανθρώπινου πτώματος, και ήταν σε σύντομη, έντονη σχέση με τη Σορτ, γεγονός που τον είχε βάλει νωρίς υπό την επίβλεψη των αρχών.

Η Σορτ βρέθηκε δολοφονημένη τον Ιανουάριο του 1947, με το σώμα της να έχει διαμελιστεί με ιατρική ακρίβεια.

Ο Μάργκολις ήταν ένας από τους 22 ύποπτους της μεγάλης έρευνας, λόγω της σχέσης του με τη Σορτ και της στρατιωτικής του εμπειρίας, καθώς η αστυνομία απέδωσε τον φόνο σε άτομο με ιατρική κατάρτιση και άρχισε να ερευνά φοιτητές ιατρικών σχολών.

Μάρβιν Μέριλ (Zodiac)

Δύο δεκαετίες αργότερα, ως Μάρβιν Μέριλ, εμφανίστηκε ξανά στην Καλιφόρνια και ξεκίνησε η σειρά επιθέσεων του Zodiac στη Βόρεια Καλιφόρνια από το 1968 έως το 1969, με τουλάχιστον 5 επιβεβαιωμένα θύματα.

Ο serial killer επικοινωνούσε με τις εφημερίδες και τις αρχές, στέλνοντας γράμματα και κώδικες, με τον Μπέιμπερ να ισχυρίζεται ότι η λύση του «Z13» αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα, ενώ ο «Z32» φαίνεται να συνδέεται με τη δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας.

Ο Μπέιμπερ και η ομάδα του έχουν αναλύσει δεκάδες έγγραφα, αρχεία και δείγματα γραφής και έχουν παραδώσει στοιχεία σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για περαιτέρω επιβεβαίωση.

Ο Εντ Τζιόρτζιο, πρώην επικεφαλής αναλυτής κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), συμφώνησε ότι ο Z13 έχει λυθεί σωστά.

Οι πρώην ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD), Μίτζι Ρόμπερτς και Ρικ Τζάκσον, δήλωσαν: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι το άτομο» και «Είναι συντριπτικά τα στοιχεία που συνδέουν αυτόν τον άνθρωπο με αυτά τα εγκλήματα».

Ένα από τα πιο καταλυτικά στοιχεία είναι ένα σχέδιο του Μέριλ από την προτελευταία χρονιά της ζωής του, στο οποίο απεικονίζεται το γυμνό σώμα μιας γυναίκας με αναφορές που παραπέμπουν στη Σορτ και ενδείξεις της λέξης «ZoDiac».

«Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στους ανθρώπους των θυμάτων πριν φύγουν από τη ζωή», δήλωσε ο Μπέιμπερ.

Ο γιος του Μέριλ παραμένει σκεπτικός και αμφισβητεί τη θεωρία ότι ο πατέρας του ήταν ο Zodiac ή ο δολοφόνος της Black Dahlia, αν και έχει παραδώσει στην ομάδα Μπέιμπερ αρκετά αντικείμενα για ανάλυση. «Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου το έκανε», υποστήριξε.

«Δεν υπάρχει τρόπος – απλώς δεν υπάρχει τρόπος ο πατέρας μου να σκότωσε παιδιά», τόνισε.

