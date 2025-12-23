Βίντεο: Γιατρός γρονθοκόπησε ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα – Ζήτησε να του μιλά «με σεβασμό» και εκείνος του επιτέθηκε

  Ένας γιατρός στην Ινδία επιτέθηκε σε ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα, επειδή ο τελευταίος ζήτησε να του μιλήσει με σεβασμό, με το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο που έγινε viral.
  Σύμφωνα με τον ασθενή, ο γιατρός άρχισε να του μιλά με αγενή τρόπο και όταν διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, «άρχισε να με χτυπά».
  Μετά το περιστατικό, κόσμος συγκεντρώθηκε στο νοσοκομείο απαιτώντας δράση, ενώ η διοίκηση συγκρότησε επιτροπή διερεύνησης και κατατέθηκε μήνυση κατά του γιατρού.
Ένας γιατρός στην Ινδία επιτέθηκε σε ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα, επειδή ο τελευταίος ζήτησε να του μιλήσει με σεβασμό, ενώ το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral.

Ο γιατρός στο Ινστιτούτο Ιατρικής Ίντιρα Γκάντι στο Σίμλα (IGMC) της βόρειας Ινδίας κατηγορείται για σωματική επίθεση κατά του ασθενούς.

Το θύμα, ο Άρτζουν Πανουάρ, είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και είχε ξαπλώσει σε κρεβάτι άλλης κλινικής, αφού παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός άρχισε να του μιλά με αγενή τρόπο χωρίς καμία πρόκληση από τον ίδιο, και όταν διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του, ξέσπασε έντονος καβγάς.

«Μόλις είχα υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Όταν ζήτησα οξυγόνο, ο γιατρός αμφισβήτησε την εισαγωγή μου», είπε ο Πανουάρ.

«Ζήτησα να μου μιλήσει με σεβασμό, αλλά μπήκε σε αντιπαράθεση μαζί μου. Όταν τον ρώτησα αν μιλάει στην οικογένειά του με τέτοιο τρόπο, άρχισε να με χτυπά», πρόσθεσε.


Στο βίντεο που γρήγορα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο γιατρός φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα τον Πανουάρ, ενώ ο τελευταίος προσπαθεί να προστατευθεί.

Μετά το περιστατικό, κόσμος συγκεντρώθηκε στο νοσοκομείο απαιτώντας δράση κατά του κατηγορούμενου γιατρού. Η διοίκηση του IGMC Σίμλα συγκρότησε επιτροπή διερεύνησης τριών μελών.

Ο Δρ Ραχούλ Ράο, ιατρικός διευθυντής του IGMC Σίμλα, δήλωσε ότι η επιτροπή ερευνά το περιστατικό και θα υποβάλει σύντομα την έκθεσή της, ενώ παράλληλα κατατέθηκε και μήνυση στην αστυνομία κατά του γιατρού.

