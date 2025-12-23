Πλεύρης: Με ενόχλησαν τα φωτορυθμικά στην είσοδο της εκκλησίας και ο Δούκας με αποκάλεσε ακροδεξιό και σκοταδιστή

Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με τον δήμαρχο Αθηναίων για το ρέιβ πάρτι στον προαύλιο χώρο εκκλησίας.

Ο Θάνος Πλεύρης είπε στο Action24 ότι «έρχεται λοιπόν ο κ. Δούκας και λέει ότι ‘ενοχλήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης και σκοταδισμός’ και οφείλω να σας πω ότι παρακολουθώ το θέμα και βλέπω σε πάρα πολλές εκπομπές αναπτύσσεται ο προβληματισμός ‘ναι ρε παιδιά πάρτι να γίνονται’. Όλοι θέλουν τα πάρτι γιατί σε κάθε πλατεία προφανώς υπάρχει και εκκλησία. Ενώ ο κ. Δούκας πήγε να το πάει ότι διαμαρτύρονται για το πάρτι, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε για το πάρτι. Προφανέστατα όμως θα μπορούσαν τα φωτορυθμικά να μην είναι στην είσοδο της εκκλησίας και ας έρθει κάποιος να πει το αντίθετο. Δηλαδή εν μέσω Χριστουγέννων πρέπει να βάλουμε τα φωτορυθμικά πάνω στην εκκλησία, πάνω ακριβώς στην είσοδο; Θα μπορούσαν να μπουν δίπλα».

«Προφανώς είναι κομμάτι της παράδοσης να διασκεδάζεις μπροστά από τις εκκλησίες γιατί είναι πλατείες αλλά το να πεις ότι εγώ δεν θέλω στην είσοδο, ρε παιδιά πάνω στην είσοδο να βάλουμε τα φωτορυθμικά και να πεις να πάμε δεξιά και αριστερά, με συγχωρείτε είναι αυτονόητο κατά την άποψη μου. Έστω όμως ότι ο κ. Δούκας έχει άλλη άποψη. Χαρακτηρίζει όμως την άποψη αυτή ακροδεξιά και σκοταδισμό όταν εκφράστηκε από πάρα πολύ κόσμο. Ως εκεί θα τέλειωνε το θέμα. Τι γίνεται τώρα;», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Και συνέχισε: «Είχε κανονιστεί χθες στις 12:00 να πουν τα κάλαντα η Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων. Εγώ έχω πολύ στενή σχέση γιατί ήμουν δημοτικός σύμβουλος και πηγαίνω στις Λέσχες Φιλίας. Ξαφνικά το πρωί ενημερώνει η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας ότι δεν θα έρθουν λόγω του επεισοδίου που έγινε με τον κ. Δούκα. Η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας είναι διορισμένη από τον κ. Δούκα. Είναι κοινοτικός σύμβουλος του κ. Δούκα και διορίζεται από την πλειοψηφία».

Στη συνέχεια τόνισε ότι «δηλαδή θορυβήθηκε, αυτό λέει η κυρία πρόεδρος, τόσο πολύ η Λέσχη Φιλίας που είδε την αντιδικία για την εκκλησία με τον κ. Δούκα που πήραν συλλογικά απόφαση. Ενώ στην πραγματικότητα, και εδώ είναι το καθεστώς της δημοτικής αρχής, δόθηκε εντολή από την αντιδήμαρχο την κυρία Δούρου και τον κ. Δούκα να μην πάνε γιατί η πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας είναι πολιτικό πρόσωπο, κοινοτική σύμβουλος του κ. Δούκα».

Στο θέμα παρενέβη η αντιδήμαρχος, Όλγα Δούρου που εξήγησε ότι συλλογικά τα μέλη πήραν μία απόφαση ότι δεν θέλουν να επισκεφθούν τον Θάνο Πλεύρη. «Πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο να ανακυκλώνεται αυτό το θέμα», σημείωσε.

«Δεν κλήθηκε κανένας. Πήρε απόφαση η δική σας πρόεδρος με τη δική σας ανοχή και του κ. Δούκα και αυτό είναι καθεστώς κυρία Δούρου. Καμία πρόεδρος δεν μπορεί να δεσμεύει τα μέλη», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης.

Τότε η αντιδήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι «ο κ. Πλεύρης προσβάλλει τους δημότες της Αθήνας. Κατηγορεί τους δημότες της Αθήνας ότι συμμετέχουν σε ρέιβ πάρτι γιατί πήγαν να ακούσουν μουσική στο προαύλιο μίας εκκλησίας. (…) Τους προσβάλλετε χωρίς κανέναν λόγο».

Σε επίμονες ερωτήσεις του κ. Πλεύρη για το ποιος πήρε την απόφαση για την ακύρωση της επίσκεψης η Όλγα Δούρου σημείωσε ότι «τα μέλη της χορωδίας πήραν την απόφαση. Ρωτήθηκαν μεταξύ τους».

Ο κ. Πλεύρης από την πλευρά του επέμεινε ότι δεν ήταν συλλογική απόφαση αφού δεν έγινε δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί η ακύρωση και δεν ρωτήθηκαν τα μέλη. «Την απόφαση την πήρε η πρόεδρος σας. Την ανακοίνωσε στον συνεργάτη μου και κοινοτικό σύμβουλο κ. Γιαννακόπουλο ως απόφαση της δημοτικής αρχής», κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.