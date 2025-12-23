Τραμπ: Στο πλευρό του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες που τον απεικονίζουν»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε δημόσια θέση υπέρ του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, καταγγέλλοντας τη δημοσιοποίησή τους ως επιζήμια και κάνοντας λόγο για πολιτικά κίνητρα.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται… Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα».
  • Ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι «κάποιος ή κάτι προστατεύεται» και κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δημοσιοποιήσει άμεσα κάθε εναπομείναν υλικό».
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Στο πλευρό του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – «Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες που τον απεικονίζουν»
Φωτογραφίες: DOJ, Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πήρε δημόσια θέση υπέρ του Μπιλ Κλίντον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Τζέφρι Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), όπου, μεταξύ άλλων, απεικονίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Ο Τραμπ κατήγγειλε τη δημοσιοποίησή τους ως επιζήμια και έκανε λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από την αποκάλυψη του νέου κύματος εγγράφων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

«Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο των ΗΠΑ, αφού φωτογραφίες του Κλίντον δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «ένα τρομερό πράγμα».

Αρχεία Επστάιν: Οι 500 σελίδες που λείπουν, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι επώνυμοι – Τι έπεται

Ο Κλίντον εμφανίζεται επανειλημμένα στη νέα δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, μεταξύ άλλων σε φωτογραφία όπου κάνει μπάνιο μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ και μία γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί, καθώς χαλαρώνει σε τζακούζι.

Πηγή: DOJ

«Όχι, δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Αρχεία Έπσταϊν: Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες – Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μικ Τζάγκερ και ο Κέβιν Σπέισι ανάμεσα στους διάσημους που απεικονίζονται

«Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων που προβάλλονται. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον, πάντα τα πηγαίναμε καλά. Ήμουν καλός μαζί του, ήταν καλός μαζί μου, πάντα είχαμε καλή σχέση, τον σέβομαι».

Πηγή: DOJ

Σύμφωνα με την Daily Mail, ανάμεσα στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το εσωτερικό της οικίας του Έπσταϊν, υπήρχε αναρτημένος στον τοίχο ένας διαβόητος πίνακας που απεικόνιζε τον Κλίντον να φορά μπλε φόρεμα.

Πηγή: Χ

Σε άλλες φωτογραφίες, ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται μαζί με τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι και τη Γκισλέιν Μάξγουελ στους υπόγειους χώρους «Churchill War Rooms» στο Λονδίνο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό και άλλα πρόσωπα που διασταυρώθηκαν με τον Έπσταϊν να έχουν εκτεθεί άδικα, συνδεόμενα με τον «άρρωστο κόσμο» του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλος άνθρωπος, μπορεί να το αντέξει, αλλά πιθανότατα υπάρχουν φωτογραφίες ανθρώπων που αθώα είχαν συναντήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια».

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο Έπσταϊν είχε διασυνδέσεις παντού τη δεκαετία του 1990 και του 2000.

«Όλοι ήταν φιλικοί με αυτόν τον τύπο. Κυκλοφορούσε παντού, ήταν σε όλο το Παλμ Μπιτς και σε άλλα μέρη», είπε.

Πυρά κατά των Δημοκρατικών

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών «κυρίως στους Δημοκρατικούς» και «σε μερικούς κακούς Ρεπουμπλικανούς».

«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι θυμωμένοι με όλες αυτές τις φωτογραφίες άλλων προσώπων. Νομίζω ότι είναι τρομερό», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θεωρία του ότι η υπόθεση Έπσταϊν χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του.

«Όλη αυτή η ιστορία με τον Έπσταϊν είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από την τεράστια επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Νόμιζα ότι αυτό είχε τελειώσει, πολλοί άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι που αυτό συνεχίζεται», δήλωσε.

Η ανακοίνωση του Κλίντον

Τη Δευτέρα, ο Μπιλ Κλίντον εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Αυτό που έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο το έκανε, καθιστούν ένα πράγμα σαφές: κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Αλλά γνωρίζουμε αυτό: δεν χρειαζόμαστε καμία τέτοια προστασία».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που παντρεύτηκε τη σύζυγό του Χίλαρι το 1975, κάλεσε τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να «δημοσιοποιήσει άμεσα κάθε εναπομείναν υλικό που αναφέρεται, μνημονεύει ή περιλαμβάνει φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον».

Παράλληλα, κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης για «επιλεκτικές δημοσιοποιήσεις που υπονοούν παραπτώματα για άτομα τα οποία έχουν ήδη απαλλαγεί επανειλημμένα από το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης, επί σειρά ετών».

Ο Κλίντον υποστήριξε ακόμη ότι η μη πλήρης δημοσιοποίηση των φακέλων θα επιβεβαίωνε τις υποψίες πως οι ενέργειες του υπουργείου αφορούν «υπαινιγμούς» και όχι διαφάνεια.

Η τεράστια δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν περιλάμβανε ημερομηνίες ή πλαίσιο για το πότε και υπό ποιες συνθήκες τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ενώ επισημαίνεται ότι η αναφορά ή η απεικόνιση κάποιου στα αρχεία δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ένδειξη εμπλοκής σε παράνομες πράξεις με τον Έπσταϊν.

