Αρχεία Επστάιν: Οι 500 σελίδες που λείπουν, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι επώνυμοι – Τι έπεται

Ερωτήματα προκαλεί η πολυαναμενόμενη δημοσίευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ των εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς λείπουν 500 σελίδες και εκφράζονται υποψίες ότι ισχυροί άνδρες προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο.

Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν και περιλαμβάνουν χιλιάδες φωτογραφίες και έγγραφα της έρευνας, κατά γενική ομολογία δεν αποκάλυψαν κάτι νέο για τον χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή το 2019 κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Στο υλικό δεν υπάρχουν πολλές επιπλέον πληροφορίες για τις σχέσεις του Επστάιν με πλούσιους και ισχυρούς επιχειρηματίες και πολιτικούς σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Τα έγγραφα αφορούν κυρίως υλικό από μια αρχική έρευνα που ξεκίνησε η αστυνομία στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το 2005. Υπήρχαν επίσης αρχεία από μια μεταγενέστερη έρευνα που διεξήγαγαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Φλόριντα, η οποία έληξε το 2008 με μια συμφωνία αποδοχής ενοχής από τον Επστάιν. Επίσης περιλαμβάνεται και υλικό από μία τελική έρευνα των εισαγγελέων στο Μανχάταν το 2019, η οποία δεν έφτασε στο δικαστήριο αφού ο χρηματιστής πέθανε στην φυλακή.

Πολλά από τα έγγραφα, τα οποία περιελάμβαναν τηλεφωνικά αρχεία, ταξιδιωτικά ημερολόγια και δικαστικά αρχεία με συνεντεύξεις γυναικών θυμάτων του Επστάιν είχαν αποκρυφθεί με μαύρο μελάνι. Ένα από αυτά τα αρχεία αριθμούσε 119 σελίδες και αφορούσε σε ειδικό σώμα ενόρκων που εξετάζει στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται από εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει αν υπάρχει βάση για την άσκηση ποινικών διώξεων για σοβαρά εγκλήματα.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε βασική θέση στα αρχεία

Πολλές από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονταν στα αρχεία ήταν ενός από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Μια φωτογραφία δείχνει Μπιλ Κλίντον να κολυμπάει σε μια υπόγεια πισίνα με την ερωμένη του Επστάιν και καταδικασμένη για την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, την Γκισλέιν Μάξγουελ. Μία ακόμη γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει αποκρυφθεί βρίσκεται στην ίδια πισίνα. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ο πρώην πρόεδρος σε ένα αεροπλάνο με τον Μάικλ Τζάκσον και τη Νταϊάνα Ρος, και σε μία άλλη ποζάρει σε δείπνο με τον Μικ Τζάγκερ, τον Επστάιν και άλλα άτομα.

Οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον δημοσιοποιήθηκαν μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα να διερευνήσει τυχόν δεσμούς μεταξύ του πρώην προέδρου και άλλων Δημοκρατικών με τον Τζέφρι Επστάιν. Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανταποκρίθηκε αμέσως στις οδηγίες του κ. Τραμπ, αναθέτοντας την υπόθεση στον Τζέι Κλέιτον, τον εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε τη δημοσίευση των φωτογραφιών του πρώην προέδρου. «Είδαμε κάτι», έγραψε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνω από τη φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον στο τζακούζι. «Απλά όχι αυτό που θέλατε», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον υπονόησε ότι ο Λευκός Οίκος είχε οργανώσει τη δημοσίευση των φωτογραφιών για να αποσπάσει την προσοχή από τη σχέση του κ. Τραμπ με τον κ. Επστάιν. «Ο Λευκός Οίκος δεν έκρυβε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο και μόνο για να τα δημοσιεύσει αργά την Παρασκευή για να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, Άνχελ Ουρένα.

«Πρόκειται για την προστασία τους από ό,τι θα ακολουθήσει, ή από ό,τι θα προσπαθήσουν να κρύψουν για πάντα. Μπορούν λοιπόν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν θα έχει», ανέφερε ο Άνχελ Ουρένα.

Ο Κλίντον υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι έκοψε τους δεσμούς του με τον Επστάιν γύρω στο 2005, πριν ο χρηματιστής κατηγορηθεί στη Φλόριντα.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν γνώριζε τίποτα και έκοψε τους δεσμούς με τον Επστάιν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Καμία καθυστέρηση από τους ανθρώπους της δεύτερης ομάδας δεν θα το αλλάξει αυτό. Όλοι, ειδικά οι υποστηρικτές του MAGA, περιμένουν απαντήσεις, όχι αποδιοπομπαίους τράγους», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κλίντον.

Οι απορίες για την απουσία αποκαλύψεων για τον Τραμπ

Επί μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ αγωνίστηκε ενεργά κατά της δημοσιοποίησης των αρχείων για τον Επστάιν. Μέχρι σήμερα όλοι γνώριζαν για την φιλία του με τον χρηματιστή και ανέμεναν τα αρχεία να έχουν περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση τους.

Ωστόσο, το όνομά του Αμερικανού προέδρου εμφανίστηκε σπάνια στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε. Παραμένει ερώτημα αν το όνομα του περιλαμβάνεται στα αρχεία που θα δημοσιοποιηθούν στο μέλλον και αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέλεξε την αρχική παρτίδα του υλικού που δημοσίευσε με πολιτικά κριτήρια.

Ο Τραμπ και ο Επστάιν ήταν στενοί φίλοι για χρόνια, και η αρχική απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να δημοσιοποιήσει τα αρχεία προκάλεσε ερωτήματα για το εάν τα έγγραφα θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ήδη γνωστές. Γραπτές αναφορές για τον Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν στο βιβλίο διευθύνσεων και στα αρχεία πτήσεων του Τζέφρι. Επστάιν, καθώς και σε ένα βιβλίο μηνυμάτων στο οποίο οι συνεργάτες του Επστάιν τον ενημέρωναν για τις αναπάντητες κλήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Συγκρατημένη αντίδραση από τη αμερικανική Δεξιά

Οι ψηφοφόροι MAGA είναι ένθερμοι υποστηρικτές της δημοσιοποίησης των αρχείων για τον Επστάιν. Εδώ και καιρό πιστεύουν ότι περιέχουν αποδείξεις για μία συνωμοσία από ένα κύκλωμα γνωστών Δημοκρατικών που κακοποιούσε παιδιά με την συνεργασία του Επστάιν και κάλυπτε τα ίχνη του.

Πάντως η εκλογική βάση του Τραμπ είχε περιορισμένη αντίδραση και ενδεχομένως τηρεί στάση αναμονής μέχρι την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων. Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωρίζει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά επιζήμια για τον ίδιο, απέφυγε να σχολιάσει μέχρι τώρα τα αρχεία.

Θα έρθουν και νέα αρχεία στο φως

Σε συνέντευξη στο Fox News ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς αναγνώρισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι επιπλέον υλικό θα δημοσιοποιηθεί «τις επόμενες εβδομάδες».

Ωστόσο αυτή η καθυστέρηση, σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ, παραβιάζει, τον νόμο που υπέγραψε ο Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο και έδινε εντολή για την πλήρη δημοσιοποίηση όλου του υλικού σχετικά με τον Τζέφρι Επστάιν που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός 30 ημερών, με περιορισμένες εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, η κυβέρνηση μπορεί να παρακρατήσει αρχεία που αποκαλύπτουν ταυτότητες θυμάτων ή περιλαμβάνουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η νομοθεσία επιτρέπει επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρακρατήσει αρχεία εάν «θέτουν σε κίνδυνο μια ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα».

Αρκετά μέλη του Κογκρέσου έσπευσαν να επικρίνουν τον Τοντ Μπλανς, καθώς η μερική δημοσιοποίηση των αρχείων σημαίνει ότι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τόμας Μάσι που έχει πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη των αρχείων για τον Επστάιν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα όλα τα αρχεία.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε μία φωτογραφία του σχετικού νόμου και υπογράμμισε το σημείο που απαιτούσε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκαλύψει όλα τα αρχεία μέχρι την περασμένη Παρασκευή. «Ο χρόνος τελείωσε. Αποκαλύψτε τα αρχεία», έγραψε ο Τόμας Μάσι.