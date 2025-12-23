Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης και έχασε 60.000 ευρώ – Η παγίδα που της έστησε ο «Μουράτ από τον Λίβανο»

  • Μια 60χρονη Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη έπεσε θύμα ερωτικής απάτης, χάνοντας 60.000 ευρώ από έναν άνδρα που της συστήθηκε ως «Μουράτ από τον Λίβανο».
  • Ο δράστης, ο οποίος στην πραγματικότητα ονομάζεται Ισμαήλ Ντ., παρέλαβε το ποσό με το πρόσχημα της μετατροπής του σε δολάρια, επιστρέφοντας περίπου 70.000 πλαστά δολάρια.
  • Ο Ισμαήλ Ντ. συνελήφθη και προφυλακίστηκε έπειτα από μήνυση της Ελληνίδας, ενώ στο φως ήρθαν βίντεο που τον δείχνουν να την οδηγεί σε ανταλλακτήριο για να την πείσει.
Μια υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με θύμα μια 60χρονη Ελληνίδα και δράστη έναν 47χρονο άνδρα που παρουσιαζόταν ως «Μουράτ από τον Λίβανο», ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμη και ανταλλακτήριο συναλλάγματος για να πείσει το θύμα του ότι τα χρήματα που της παρέδωσε ήταν γνήσια.

Ο 47χρονος Ισμαήλ Ντ., ο οποίος συστηνόταν στο περιβάλλον του ως «Μουράτ από τον Λίβανο», συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη με την κατηγορία ότι εξαπάτησε την Ελένη Μ., Ελληνίδα υπήκοο με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση, αναφέρει η Hurriyet.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας, που στην πραγματικότητα κατάγεται από την επαρχία Χατάι και το πραγματικό του όνομα είναι Ισμαήλ, παρέλαβε από τη γυναίκα 60.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι θα τα μετέτρεπε σε δολάρια, επιστρέφοντάς της περίπου 70.000 δολάρια, τα οποία αποδείχθηκε αργότερα ότι ήταν πλαστά.

Ο Ισμαήλ Ντ. συνελήφθη και προφυλακίστηκε, ενώ στο μεταξύ ήρθαν στο φως βίντεο από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος οδήγησε την Ελένη Μ. σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος, προκειμένου να την πείσει ότι τα δολάρια δεν ήταν ψεύτικα.

Στη συνέχεια, οι δύο τους φαίνονται να αποχωρούν από το ανταλλακτήριο.


Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η Ελένη Μ. κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα απάτης από άνδρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Όπως κατέθεσε, είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη ως τουρίστρια, όπου και γνωρίστηκε με έναν άνδρα που της συστήθηκε ως «Μουράτ από τον Λίβανο».

«Ήμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να μετατρέψω ένα μέρος των χρημάτων μου από ευρώ σε δολάρια. Μου είπε ότι μπορούσε να με βοηθήσει και ότι είχε γνωριμίες. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Έπειτα από λίγο, επέστρεψε με περίπου 70.000 δολάρια. Όμως, όταν πήγα να αλλάξω τα χρήματα, έμαθα ότι ήταν όλα πλαστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ομάδες του Τμήματος Απάτης ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση και εντόπισαν γρήγορα τον άνδρα που φέρεται να εξαπάτησε την Ελληνίδα.

Ο ύποπτος, γνωστός ως «Μουράτ από τον Λίβανο», συνελήφθη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε πέντε εγγραφές στο ποινικό μητρώο του. Στην κατάθεσή του στο Τμήμα Απάτης, ο Ισμαήλ Ντ. υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα χρήματα ήταν πλαστά.

Παρά τους ισχυρισμούς του, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

