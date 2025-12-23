Αττική: Παράτησε Lamborghini σε στάση λεωφορείου και έφυγε με τα πόδια για να αποφύγει μπλόκο της Τροχαίας

Σύνοψη από το

  • Ένας ιδιοκτήτης πανάκριβου super car παράτησε το υπερπολυτελές όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου στην Αττική, και αποχώρησε πεζός, αφού διαπίστωσε ότι σε απόσταση 50 μέτρων, υπήρχε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ.
  • Οι αστυνομικοί που ήταν στο μπλόκο, αντιλήφθηκαν τι συνέβη κι έσπευσαν να πάρουν τις πινακίδες και να σηκώσουν την Lamborghini με γερανό. Το υπερπολυτελές όχημα, βρίσκεται σε κάποιο πάρκινγκ στην Αθήνα.
  • Σύμφωνα με τις Αρχές, το Σαββατοκύριακο βεβαιώθηκαν συνολικά 262 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε οδικούς άξονες της Αττικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική: Παράτησε Lamborghini σε στάση λεωφορείου και έφυγε με τα πόδια για να αποφύγει μπλόκο της Τροχαίας

Ένας ιδιοκτήτης πανάκριβου super car φαίνεται πως παράτησε το υπερπολυτελές όχημά του του μπροστά από στάση λεωφορείου στην Αττική, και αποχώρησε πεζός, αφού διαπίστωσε ότι σε απόσταση 50 μέτρων, υπήρχε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ.

Οι αστυνομικοί που ήταν στο μπλόκο, αντιλήφθηκαν τι συνέβη κι έσπευσαν να πάρουν τις πινακίδες και να σηκώσουν την Lamborghini με γερανό. Το υπερπολυτελές όχημα, βρίσκεται σε κάποιο πάρκινγκ στην Αθήνα μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του και να το πάρει.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βεβαιώθηκαν συνολικά 262 παραβάσεις, σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας 19.712 ελέγχους αλκοολομέτρησης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια συμπτώματα έχει το μίνι εγκεφαλικό – Μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μήνες πριν από ένα βαρύ επεισόδιο

Στοιχεία σοκ για τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από ανήλικους-Καμπανάκι κινδύνου ενόψει γιορτών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι τι ώρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τα αγροτεμάχια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ποσειδώνος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του Μοσχάτου – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης (23/12), έπειτα από φωτιά που ...
09:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφ...
09:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Πώς θα κινηθούν

Στο εορταστικούς ρυθμούς μπαίνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις ...
08:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στον περιφερειακό – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/12) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα