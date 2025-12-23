Αττική: Παράτησε Lamborghini σε στάση λεωφορείου και έφυγε με τα πόδια για να αποφύγει μπλόκο της Τροχαίας

Ένας ιδιοκτήτης πανάκριβου super car φαίνεται πως παράτησε το υπερπολυτελές όχημά του του μπροστά από στάση λεωφορείου στην Αττική, και αποχώρησε πεζός, αφού διαπίστωσε ότι σε απόσταση 50 μέτρων, υπήρχε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ.

Οι αστυνομικοί που ήταν στο μπλόκο, αντιλήφθηκαν τι συνέβη κι έσπευσαν να πάρουν τις πινακίδες και να σηκώσουν την Lamborghini με γερανό. Το υπερπολυτελές όχημα, βρίσκεται σε κάποιο πάρκινγκ στην Αθήνα μέχρι να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του και να το πάρει.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε βεβαιώθηκαν συνολικά 262 παραβάσεις, σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας 19.712 ελέγχους αλκοολομέτρησης.