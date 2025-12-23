Τζέι Ντι Βανς: «Σαν να με χτύπησε τρένο» – Φωτογραφίες από την εξαντλητική προπόνηση με την ελίτ μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού

  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε μια απαιτητική στρατιωτική προπόνηση μαζί με μέλη των Navy SEALs στην Καλιφόρνια, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό.
  • Η προπόνηση διήρκεσε 90 λεπτά και περιλάμβανε τρέξιμο, αναρριχήσεις σε σχοινιά και ασκήσεις μεταφοράς κορμών, με τον ίδιο τον Βανς να παραδέχεται ότι τον εξάντλησε πλήρως.
  • Παρότι οι SEALs του φέρθηκαν χαλαρά, ο Βανς δήλωσε ότι ένιωσε «σαν να με χτύπησε τρένο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πηγή: Χ / @VP

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε μια απαιτητική στρατιωτική προπόνηση μαζί με μέλη των Navy SEALs στην Καλιφόρνια, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό που συνδέει τη στρατιωτική του εμπειρία με τη σημερινή του πολιτική θέση, αλλά και με τη γενικότερη έμφαση της κυβέρνησης Τραμπ στη φυσική κατάσταση και την πειθαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προπόνηση διήρκεσε 90 λεπτά και πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Αμφίβια Βάση του Κορονάντο, περιλαμβάνοντας τρέξιμο, αναρριχήσεις σε σχοινιά και ασκήσεις μεταφοράς κορμών, ένα πρόγραμμα που ο ίδιος ο Βανς παραδέχθηκε ότι τον εξάντλησε πλήρως.

Πηγή: Χ / @VP

Παρότι είναι βετεράνος των Πεζοναυτών, ο Βανς αναγνώρισε ότι οι SEALs ήταν επιεικείς μαζί του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vice President JD Vance (@vp)


«Μόλις τελείωσα προπόνηση με τους Navy SEALs για 90 λεπτά», έγραψε ο Βανς στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Πηγή: Χ / @VP

«Μου φέρθηκαν χαλαρά και παρ’ όλα αυτά νιώθω σαν να με χτύπησε τρένο. Τόσο ευγνώμων σε όλους τους πολεμιστές μας που μας κρατούν ασφαλείς και διατηρούν τα υψηλότερα στάνταρντ οπουδήποτε στον κόσμο!».

Οι Navy SEALs αποτελούν τις επίλεκτες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το Κορονάντο είναι η έδρα της διαβόητα σκληρής βασικής εκπαίδευσής τους, γνωστής ως Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S).

Πηγή: Χ / @VP

Η εκπαίδευση αυτή έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την περιβόητη «Εβδομάδα της Κόλασης» (Hell Week), την οποία καταφέρνει να ολοκληρώσει με επιτυχία μόλις περίπου το 20% των υποψηφίων.

Πηγή: Χ / @VP
Πηγή: Χ / @VP

Η επιστροφή του Βανς σε συνθήκες στρατιωτικής εκπαίδευσης θυμίζει αντίστοιχες κινήσεις του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος κατά διαστήματα αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο όπου γυμνάζεται μαζί με στρατιώτες.

Ο Χέγκσεθ έχει προωθήσει μια σκληρή γραμμή πειθαρχίας και φυσικής κατάστασης στο στράτευμα, έχοντας υπογράψει τον Αύγουστο πολιτική που περιορίζει τη χρήση γενειάδας για τους περισσότερους στρατιωτικούς.

Αργότερα, μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά «τέλος οι γενειοφόροι», ενώ έχει καλέσει όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι «σε φόρμα, όχι παχουλοί».

Πάντως ο ίδιος ο Βανς, ο οποίος έχει επαινέσει τον Χέγκσεθ για την προσπάθειά του να επιβάλει «πολύ υψηλά στάνταρντ», ήταν πάντως το μοναδικό πρόσωπο που εμφανιζόταν με γενειάδα στις φωτογραφίες από την προπόνηση.

