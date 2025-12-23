Ο «Χρυσός Στόλος» των ΗΠΑ: Το σχέδιο για θωρηκτά «100 φορές πιο ισχυρά» – Τα όπλα που θα φέρουν τα πλοία της κλάσης «Τραμπ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο για την κατασκευή μιας νέας γενιάς θωρηκτών για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς τα ως τον πυρήνα του «Χρυσού Στόλου» που, όπως υποστηρίζει, θα αλλάξει ριζικά την ισορροπία ναυτικής ισχύος και θα αναβιώσει τη βαριά πολεμική ναυπηγική της χώρας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τεράστια πλοία, προηγμένα οπλικά συστήματα και προσωπική εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου στον σχεδιασμό τους, την ώρα που το Ναυτικό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε άλλα προγράμματα.

Ο «Χρυσός Στόλος» των ΗΠΑ

«Το αποκαλούμε “Golden Fleet”, τον Χρυσό Στόλο που χτίζουμε για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ξέρετε, έχουμε απελπιστική ανάγκη από πλοία. Τα πλοία μας, κάποια από αυτά, έχουν γεράσει και κουραστεί και έχουν καταστεί παρωχημένα», δήλωσε ο Τραμπ, παρουσιάζοντας τη νέα κλάση θωρηκτών.

Τα χαρακτήρισε ως «τα πιο γρήγορα, τα πιο μεγάλα και με διαφορά –100 φορές– πιο ισχυρά από οποιοδήποτε θωρηκτό κατασκευάστηκε ποτέ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο πλοίο αυτής της νέας κλάσης θα ονομαστεί «USS Defiant» και θα είναι μεγαλύτερο σε μήκος και όγκο από τα ιστορικά θωρηκτά κλάσης «Iowa» του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα όπλα του «USS Defiant»

Θα φέρει υπερηχητικούς πυραύλους, πυρηνικούς πυραύλους cruise, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα rail gun και ισχυρά λέιζερ υψηλής ενέργειας, τεχνολογίες που, όπως σημειώνεται, βρίσκονται σήμερα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης από το Ναυτικό.

Τα προβλήματα του Πολεμικού Ναυτικού

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την απόφαση του Πολεμικού Ναυτικού να ακυρώσει τα σχέδιά του για την κατασκευή ενός νέου μικρού πολεμικού πλοίου, επικαλούμενο αυξανόμενες καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, επιλέγοντας αντ’ αυτού μια τροποποιημένη εκδοχή ενός σκάφους της Ακτοφυλακής που κατασκευαζόταν μέχρι πρόσφατα.

Παράλληλα, το Ναυτικό δεν έχει καταφέρει να παραδώσει εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού άλλα νεοσχεδιασμένα πλοία, όπως το αεροπλανοφόρο κλάσης «Ford» και τα υποβρύχια κλάσης «Columbia».

Την ίδια στιγμή, έχει δυσκολευτεί να εντάξει σε επιχειρησιακή χρήση ορισμένες από τις τεχνολογίες που ο Τραμπ υποστηρίζει ότι θα φέρουν τα νέα θωρηκτά.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικού πυροβόλου κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και διήρκεσε πάνω από 15 χρόνια, πριν εγκαταλειφθεί οριστικά το 2021.

Η τεχνολογία λέιζερ έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η επιχειρησιακή της χρήση παραμένει περιορισμένη: ένα σύστημα σχεδιασμένο να τυφλώνει ή να απενεργοποιεί αισθητήρες drones έχει εγκατασταθεί σε οκτώ αντιτορπιλικά, έπειτα από οκτώ χρόνια ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ανάπτυξη ή η επιχειρησιακή ανάπτυξη πυρηνικών πυραύλων cruise σε πλοία ενδέχεται να παραβιάζει συνθήκες που έχουν υπογράψει οι ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των σχεδίων, ανέφερε ότι οι εργασίες για τα νέα πλοία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και ότι η έναρξη της κατασκευής προβλέπεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Θωρηκτά κλάσης «Τραμπ»

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Ναυτικού, Τζον Φέλαν, παρουσίασαν τα νέα θωρηκτά κλάσης «Τραμπ» ως πνευματικό διάδοχο των θωρηκτών του 20ού αιώνα, αν και ιστορικά ο όρος «θωρηκτό» αναφέρεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο πλοίου: μεγάλα, βαριά θωρακισμένα σκάφη με τεράστια πυροβόλα, σχεδιασμένα να πλήττουν άλλα πλοία ή στόχους στην ξηρά.

Αυτά τα πλοία έφτασαν στο απόγειο της σημασίας τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα μεγαλύτερα αμερικανικά θωρηκτά, την κλάση «Iowa».

Μετά τον πόλεμο, ο ρόλος τους μειώθηκε ραγδαία υπέρ των αεροπλανοφόρων και των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρόνισε τέσσερα θωρηκτά κλάσης «Iowa» τη δεκαετία του 1980, προσθέτοντας πυραύλους cruise, αντιπλοϊκούς πυραύλους και σύγχρονα ραντάρ, ωστόσο μέχρι τη δεκαετία του 1990 και τα τέσσερα είχαν αποσυρθεί.

Σύμφωνα με έναν νέο ιστότοπο που δημιουργήθηκε για τον «Χρυσό Στόλο», τα νέα αυτά «θωρηκτά κατευθυνόμενων πυραύλων» θα έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος με τα «Iowa», αλλά θα ζυγίζουμν σχεδόν τα μισά, περίπου 35.000 τόνους, και θα διαθέτουν πολύ μικρότερο πλήρωμα, από 650 έως 850 ναύτες.

Τα παράπονα του Τραμπ στον Φέλαν

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε ζητήσει ανεπιτυχώς την επιστροφή σε καταπέλτες ατμού για την απονήωση αεροσκαφών από τα νεότερα αεροπλανοφόρα, αντί του σύγχρονου ηλεκτρομαγνητικού συστήματος.

Έχει επίσης παραπονεθεί στον Φέλαν για την εμφάνιση των αντιτορπιλικών και έχει καταγγείλει ότι τα πλοία είναι καλυμμένα με σκουριά.

Ο ίδιος ο Φέλαν είπε σε γερουσιαστές, κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του, ότι ο Τραμπ «μου έχει στείλει μηνύματα πολλές φορές πολύ αργά τη νύχτα, μερικές φορές μετά τη μία το πρωί», σχετικά με «σκουριασμένα πλοία ή πλοία σε ναυπηγεία, ρωτώντας με τι κάνω γι’ αυτό».

Σε επίσκεψη σε ναυπηγείο το 2020, όπου κατασκευαζόταν η πλέον ακυρωμένη φρεγάτα κλάσης «Constellation», ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι άλλαξε προσωπικά τον σχεδιασμό του πλοίου.

«Το κοίταξα και είπα: “Αυτό είναι ένα απαίσιο πλοίο, ας το κάνουμε όμορφο”», είχε πει τότε.

Ο ρόλος του Τραμπ στον σχεδιασμό

Τη Δευτέρα επανέλαβε ότι θα έχει άμεσο ρόλο και στον σχεδιασμό των νέων θωρηκτών. «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ηγηθεί του σχεδιασμού αυτών των πλοίων μαζί με εμένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος με αισθητική», δήλωσε.

Ο Φέλαν ανέφερε ότι το νέο «USS Defiant» θα εμπνέει «δέος και σεβασμό προς την αμερικανική σημαία κάθε φορά που θα δένει σε ξένο λιμάνι».

«Ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι ενέκρινα ένα σχέδιο για να ξεκινήσει το Ναυτικό την κατασκευή δύο ολοκαίνουργιων, πολύ μεγάλων, των μεγαλύτερων που έχουμε κατασκευάσει ποτέ, θωρηκτών. Ξέρετε, παλιά κατασκευάζαμε το Iowa, το Missouri, το Wisconsin, το Alabama και πολλά άλλα. Είχαμε μεγάλα θωρηκτά. Αυτά είναι μεγαλύτερα, αλλά θα έχουν 100 φορές – θα έχουν 100 φορές τη δύναμη, την ισχύ», πρόσθεσε αργότερα ο Τραμπ.

Ο Τραμπ παρουσίασε αρχικά δύο πλοία, αλλά ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να κατασκευαστούν συνολικά 20 έως 25.

Δεν υπήρξε καμία αναφορά στο κόστος των νέων πλοίων. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στο Ναυτικό, το οποίο δήλωσε ότι αυτό «δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

«Οι μελέτες σχεδιασμού βρίσκονται σε εξέλιξη για να βελτιωθούν οι εκτιμήσεις κόστους του Ναυτικού», ανέφερε εκπρόσωπος του Σώματος.

Ο απόστρατος ναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι, ανώτερος διευθυντής στο συντηρητικό ίδρυμα Foundation for Defense of Democracies, εκτίμησε ότι το πρώτο θωρηκτό θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια σε κόστος σχεδίασης, κατασκευής και ανάπτυξης.

Ο Τραμπ τόνισε εκ νέου ότι το Ναυτικό θα ηγηθεί του έργου, αλλά ότι ο ίδιος θα συμμετέχει συμβουλευτικά, ενώ εξήρε τη φονικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων.

«Θα έχουν επίσης υπερηχητικά όπλα, πολλά υπερηχητικά όπλα, τελευταίας τεχνολογίας, ηλεκτρικά rail guns και ακόμη και τα ισχυρά λέιζερ για τα οποία αρχίζετε να διαβάζετε. Έχουμε λέιζερ όπου στοχεύεις το λέιζερ σε έναν στόχο και απλώς τον εξαφανίζει. Θα είναι τα πιο εξελιγμένα λέιζερ στον κόσμο, και το πιο εξελιγμένο λέιζερ στον κόσμο θα βρίσκεται στα θωρηκτά που κατασκευάζουμε», είπε.

Κατά την ανακοίνωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος πλαισιωνόταν από εικόνες της νέας κλάσης «Τραμπ», οι οποίες απεικονίζουν τα οπλικά συστήματα και τα λέιζερ που περιέγραψε.

Ο Μοντγκόμερι χαρακτήρισε την έμφαση σε ένα τόσο τεράστιο πλοίο ως λάθος.

«Αυτά τα “θωρηκτά” είναι θηρία και όχι τα πλοία που χρειάζεται το Ναυτικό – το Ναυτικό χρειάζεται έναν κατανεμημένο στόλο με όπλα σε έναν μεγάλο αριθμό πλατφορμων με ελάχιστο πλήρωμα για να αντιμετωπίσει τις κινεζικές απειλές στη θάλασσα. Αυτά τα θωρηκτά δεν θα επιτύχουν κανέναν από αυτούς τους τακτικούς στόχους», ανέφερε σε email του στο ABC News.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ίδιο δίκτυο ότι το νέο θωρηκτό προβάλλεται ως το πιο φονικό πλοίο επιφανείας που έχει κατασκευαστεί ποτέ και ότι θα διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ πυρός από το σχεδιαζόμενο «DDG(X)», το οποίο προοριζόταν να αποτελέσει το αντιτορπιλικό επόμενης γενιάς του Ναυτικού.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι, πέρα από τα θωρηκτά, το Ναυτικό εργάζεται για «τρία μεγάλα αεροπλανοφόρα», «12 έως 15 ολοκαίνουργια υποβρύχια» και για την αναβάθμιση των βάσεων όπου διαμένουν οι ναύτες.

Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με εργολάβους της Άμυνας για να τους ζητήσει να κατασκευάσουν νέα εργοστάσια, να συζητήσει χρονοδιαγράμματα παραγωγής, καθώς και τις αμοιβές στελεχών και τις επαναγορές μετοχών.

«Θέλουν να επαναγοράζουν μετοχές. Δεν θέλω να επαναγοράζουν μετοχές. Θέλω να βάζουν τα χρήματα σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν αυτά τα αεροπλάνα γρήγορα, ταχύτατα, σχεδόν αμέσως», είπε.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του πρώτου πλοίου είναι «τα επόμενα δυόμισι χρόνια».

Σε ερώτηση αν τα πλοία αυτά κατασκευάζονται για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, απάντησε ότι προορίζονται να αντιμετωπίσουν «τους πάντες».

Με πληροφορίες από: Associated Press, ABC News