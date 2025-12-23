Με μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα – Οι αγρότες αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους

Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων των Χριστουγέννων κορυφώνεται για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν μέσω των εθνικών οδών για τους προορισμούς τους. Τα τρακτέρ φαίνεται πως θα παραμείνουν στο πλάι των αυτοκινητοδρόμων για να περνούν τα διερχόμενα οχήματα. Η Τροχαία ωστόσο κρίνει ότι οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα ανοίξουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τι θα γίνει με τα τρακτέρ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, ωστόσο από τις τελευταίες συνελεύσεις των αγροτών προκύπτει ότι «οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί από το μεσημέρι», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί επιβεβλημένη, την ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Όπως τονίζουν πηγές, «η διέλευση οχημάτων υπό τις παρούσες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από σήμερα

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, έχει ανοίξει από την Κυριακή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία μπλόκα της Θεσσαλονίκης, έγινε δίωρος αποκλεισμός στην Χαλκηδόνα και την Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων. «Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες συνεδρίασαν για την περαιτέρω στάση τους. Ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Μετά τις 7-8 το βράδυ της Δευτέρας επετράπη η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων. Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Περισσότερα από 250 βρίσκονταν επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους προς Τουρκία και περίπου άλλα τόσα είναι αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες.

Σύσκεψη πραγματοποίησαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο Καλπακίου και αποφάσισαν το άνοιγμα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων μέχρι την Παρασκευή. Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Την απόφαση να μην αλλάξει η μορφή του μπλόκου της Εγλυκάδας και να παραμείνει κλειστή η Περιμετρική πήραν οι αγρότες της Αχαΐας στην τελευταία συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας. Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας στην Περιμετρική οδό των Πατρών και πραγματοποίησε αυτοψία για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλής η κίνηση των οχημάτων κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Αστυνομία ζήτησε από τους αγρότες να μεταφέρουν όλα τους τα οχήματα στην μία πλευρά του δρόμου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη μια λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η ΛΕΑ. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ εκφράζουν προβληματισμό για το ποιος θα κάνει τον διαχωρισμό για το ποια οχήματα θα επιτραπεί να περνούν από το μπλόκο.